ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (995-й день) | Бывший губернатор подтвердил, что российские военные занимались мародерством в селах Курской области
Подводим итоги очередного дня войны.
Основные новости за ночь и утро
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 14 ноября 2024 года Вооруженные силы РФ атаковали территорию Украины 59 ударными беспилотниками типа „Шахед“ и другими дронами неустановленного типа. Силы ПВО сбили 21 беспилотник в Сумской, Харьковской, Полтавской и Киевской областях. Еще 38 дронов „локационно потеряны“.
Средства ПВО РФ минувшей ночью сбили два украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщает Минобороны России.
„Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области и один над территорией Белгородской области“, — говорится в сообщении.
Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, сообщил, что немногочисленные российские военные на бронетехнике 13 ноября зашли на окраины города Купянска в Харьковской области.
Представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил „Укринформу“, что днем 13 ноября российские военные, задействовав около 15 единиц техники, попытались прорвать оборону войск Украины на купянском направлении. По его словам, все атаки российских военных на этом направлении „успешно отбиты“, „российским захватчикам не удалось войти в Купянск“, а город находится под контролем ВСУ.
Глава украинского Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко говорит, что ситуация в городе — „контролируемая“.
„По состоянию на сейчас по Купянску — информация о том, что враг закрепился в городе, не соответствует действительности. Была соответствующая попытка врага, но россиян уничтожили. По состоянию на утро, ситуация контролируется Силами обороны“, — сообщил он.
Российские официальные источники не приводят подробностей „Купянского прорыва“. Однако некоторое Z-военкоры утверждают, что бои в Купянске еще продолжаются.
Купянск — важный железнодорожный и транспортный узел в Харьковской области. Он был оккупирован в начале полномасштабной войны, однако Вооруженные силы Украины освободили его осенью 2022 года.
Город, расположенный на обоих берегах реки Оскол, стал укрепленным районом ВСУ и потенциально оставлял возможность Киеву готовить наступательные операции вглубь оккупированной Россией территории Луганской области, прежде всего — в сторону городов Сватово и Кременная.
Аналитики DeepState сообщили, что российские военные оккупировали поселок Ильинка в Донецкой области, расположенный возле Курахово.
МИД Украины заявил, что страна „не владеет, не разрабатывает и не намерена создавать ядерное оружие“. Так украинская сторона отреагировала на публикацию британской газеты The Times, в которой утверждается, что в докладе, подготовленном для Минобороны Украины, сказано, что Киев „может создать простейшую ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если Дональд Трамп откажется от военной помощи США“. Эксперт по проблемам разоружения Павел Подвиг назвал публикацию The Times „полным безумием“.
Основные новости к середине дня
Украина перед возможными мирными переговорами ставит на первое место гарантии безопасности, а не возврат территорий, сообщила газета The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных украинских чиновников. „Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все еще второй вопрос. Первый вопрос — это гарантии безопасности“, — сказал один из источников.
По данным CNN, конгрессвумен от Нью-Йорка Элиз Стефаник, которой Трамп предложил должность постпреда США при ООН, изменила свою позицию по Украине, в том числе по вступлению страны в НАТО. Ранее она считала вступление Украины в НАТО критически важным для стабильности в регионе.
Избрание Дональда Трампа следующим президентом США побуждает Южную Корею пересмотреть возможность отправки оружия непосредственно в Украину, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство считает, что Южная Корея теперь с меньшей вероятностью будет отправлять боеприпасы в Украину. По словам источников, Сеул изучает, как подход Трампа к войне повлияет на поддержку Украины в других странах.
Следственный комитет России оценил ущерб от атак украинской армии по территории России в почти 60 миллиардов рублей. Во столько, по оценке ведомства, обойдется восстановление более 25 тысяч зданий и объектов инфраструктуры.
Основные новости к концу дня
Не менее 13 солдат срочной службы погибли в Курской области с начала наступления ВСУ в регионе, сообщает „Верстка“, ссылаясь на сообщения СМИ и некрологи в соцсетях.
Жители села Ольговка Кореневского района Курской области, которое с августа 2024 года находится в зоне боевых действий, записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой „закончить эту проклятую войну“.
В записи обращения участвовали более 40 человек. В ролике жители Ольговки рассказывают, что с началом наступления ВСУ они лишились всего и остались без жилья. В эвакуации им не хватает выплат от властей для аренды жилья, а на работу беженцев принимать многие не готовы. Сама Ольговка стала напоминать фильм ужасов и многие боятся туда возвращаться, а на восстановление села потребуется не менее пяти лет, рассказали авторы обращения.
ВСУ входили в село Ольговка в ходе наступления в Курской области. Позже населенный пункт отвоевали ВС РФ.
Европейская комиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро в рамках программы поддержки Ukraine Facility — программы поддержки Украины от ЕС объемом 50 млрд евро, которая будет действовать с 2024 до 2027 года. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, правительство рассчитывает на быстрое согласование решения со стороны Совета ЕС, после чего общая сумма поддержки в рамках Ukraine Facility за 2024 год составит 16,1 млрд евро.
„Только правительство Украины может решать, начинать ли переговоры с Россией и как завершить эту войну. Но они должны делать это с позиции силы“, — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.
Генсек НАТО также прокомментировал перспективы присоединения Украины к альянсу. „Это необратимый путь к членству в НАТО для Украины. Мы строим „мост“ с выделением 40 млрд евро, с созданием командования в Висбадене, со всеми соглашениями, которые союзники заключили с Украиной на двустороннем уровне. Это все вклад в будущее Украины в НАТО“, — сказал он.
Бывший губернатор Курской области Роман Старовойт (сейчас занимает пост министра транспорта РФ) признал, что российские военные грабили дома в селах Глушковского района, брошенные местными жителями из-за продолжающихся боевых действий в регионе.
„По поводу мародерства. Вчера обсуждалось на совещании с силовыми ведомствами. Есть факты мародерства как среди гражданских лиц, так и военных“, — заявил Старовойт на встрече с жителями Глушковского района. Видео со встречи опубликовал телеграм-канал „Курск сейчас“.
После этих слов Старовойта в зале стали аплодировать.
Чиновник отметил, что силовым ведомствам уже поставлена задача усилить охрану в населенных пунктах. „Есть факты, что награбленное отправляется по службам доставки [вглубь России]“, — добавил Старовойт.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.