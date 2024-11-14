ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (995-й день) | Бывший губернатор подтвердил, что российские военные занимались мародерством в селах Курской области

Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, сообщил, что немногочисленные российские военные на бронетехнике 13 ноября зашли на окраины города Купянска в Харьковской области.

Представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил „Укринформу“, что днем 13 ноября российские военные, задействовав около 15 единиц техники, попытались прорвать оборону войск Украины на купянском направлении. По его словам, все атаки российских военных на этом направлении „успешно отбиты“, „российским захватчикам не удалось войти в Купянск“, а город находится под контролем ВСУ.

Глава украинского Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко говорит, что ситуация в городе — „контролируемая“.

„По состоянию на сейчас по Купянску — информация о том, что враг закрепился в городе, не соответствует действительности. Была соответствующая попытка врага, но россиян уничтожили. По состоянию на утро, ситуация контролируется Силами обороны“, — сообщил он.

Российские официальные источники не приводят подробностей „Купянского прорыва“. Однако некоторое Z-военкоры утверждают, что бои в Купянске еще продолжаются.

Купянск — важный железнодорожный и транспортный узел в Харьковской области. Он был оккупирован в начале полномасштабной войны, однако Вооруженные силы Украины освободили его осенью 2022 года.

Город, расположенный на обоих берегах реки Оскол, стал укрепленным районом ВСУ и потенциально оставлял возможность Киеву готовить наступательные операции вглубь оккупированной Россией территории Луганской области, прежде всего — в сторону городов Сватово и Кременная.