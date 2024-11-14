Говорила ли глава Еврокомиссии, что ЕС вынужден закупать российскую нефть, чтобы Путин не заработал на ней больше в другом месте?

До полномасштабного российского вторжения в Украину нефть из РФ занимала около трети европейского импорта этого энергоресурса — по данным Европейского бюро статистики (Eurostat), в четвёртом квартале 2021 года доля доходила до 28%. С конца февраля 2022 года Брюссель постепенно наращивает санкционное давление на Москву, вводя ограничения против физических и юридических лиц, ведомств и компаний, а впоследствии и отдельных секторов экономики. Уже в марте некоторые восточноевропейские лидеры призывали своих коллег на уровне ЕС отказаться от закупок энергоресурсов из РФ и тем самым перестать косвенно финансировать российскую военную машину.

Приписанную фон дер Ляйен фразу о причине, по которой ЕС продолжает импортировать российскую нефть, распространяли в соцсетях ещё в мае 2022 года. Недавняя волна подобных постов началась с публикации в Telegram-канале Antiseptic (1600 просмотров), размещённой 6 ноября в 20:24 по московскому времени без указания на то, что предполагаемой цитате уже более двух лет. К этой публикации автор прикрепил видео, на котором глава Еврокомиссии запечатлена в ходе интервью, при этом на плашке в нижней части экрана заметен логотип MSNBC.

Американский телеканал транслировал запись этого разговора 23 мая 2022 года, он состоялся на полях саммита Global Citizen NOW в Нью-Йорке. Отвечая на вопрос журналистки Мики Брезински о том, не снижает ли продолжающийся многомиллиардный импорт российских энергоресурсов эффективность введённых из-за войны санкций, фон дер Ляйен объясняет, что Европа сильно зависела от нефти и газа из РФ и что на изменение ситуации потребуется время. Далее политик упоминает уже принятые пакеты санкций против РФ, которые дополняет инициатива по развитию зелёной энергетики взамен российских ресурсов. Далее интервьюер спрашивает, есть ли шанс ввести тотальное эмбарго, на что глава Еврокомиссии заявляет (этот момент и попал в отрывок, опубликованный несколькими Telegram-каналами): „Нам нужно быть осторожными. Если мы прямо сейчас, с этого самого момента, полностью отрежем [российскую] нефть, возможно, он (Путин. — Прим. ред.) сможет направить нефть, которую не продаёт в Евросоюз, на мировой рынок, где цены возрастут, и продать её дороже. Это пополнит его военный бюджет. Мы должны стратегически подходить к этому вопросу. Именно поэтому так важно объединить остальной мир, чтобы полностью лишить его военного бюджета. Полное эмбарго действительно займёт годы. Но со временем мы избавимся от зависимости от российских ископаемых энергоресурсов всех трёх видов и больше никогда к ней не вернёмся“.