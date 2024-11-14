14.11.2024, 19:55
Выступающая за Эстонию фигуристка: „Эстонский союз конькобежцев не занимался моим делом об изнасиловании“(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Эстонско-французская фигуристка Солен Мазенг, выступающая в танцах на льду в паре с Марко Евгением Гайдаенко, рассказала в интервью французским СМИ, что после того, как стала жертвой сексуального насилия в 2023 году, она оказалась без поддержки со стороны Эстонского союза конькобежцев и Монреальской академии.
Солен Мазенг, выступающая с 2021 года в танцах на льду за Эстонию в паре с Марко Евгением Гайдаенко, заявила осенью в социальных сетях, что стала жертвой сексуального насилия со стороны другого фигуриста. Французская газета Mediapart более подробно осветила инцидент в своей публикации.
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