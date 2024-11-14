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14.11.2024, 19:55

Выступающая за Эстонию фигуристка: „Эстонский союз конькобежцев не занимался моим делом об изнасиловании“

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Солен Мазенг
Солен Мазенг
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Эстонско-французская фигуристка Солен Мазенг, выступающая в танцах на льду в паре с Марко Евгением Гайдаенко, рассказала в интервью французским СМИ, что после того, как стала жертвой сексуального насилия в 2023 году, она оказалась без поддержки со стороны Эстонского союза конькобежцев и Монреальской академии.

Солен Мазенг, выступающая с 2021 года в танцах на льду за Эстонию в паре с Марко Евгением Гайдаенко, заявила осенью в социальных сетях, что стала жертвой сексуального насилия со стороны другого фигуриста. Французская газета Mediapart более подробно осветила инцидент в своей публикации.

В начале декабря прошлого года, после соревнований в Загребе, пара Солен Мазенг и Марко Евгений Гайдаенко отправились в ресторан на ужин, а затем вернулись в свой гостиничный номер для сна. Француженка вспомнила, что приняла снотворное, и в это время из её номера вышли Иван Десятов, родившийся в Москве, но представлявший США, и австралийская спортсменка Холли Х. Однако события приняли более зловещий поворот. „Я проснулась около трех часов ночи и почувствовала, что внутри меня что-то есть. Когда я пришла в себя, то заметила, что в моем влагалище находятся по меньшей мере два пальца“, — описала 21-летняя Мазенг ситуацию в заявлении в полицию Сен-Жермен-ан-Ле.

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