Кохтла-Ярве предлагает министру юстиции перевести местный суд из Йыхви на свою территорию

По состоянию на 1 января 2024 года в Ида-Вирумаа проживали 130 362 человека. Йыхвиский дом суда логистически удобен 60 668 жителям, которых может напрямую затронуть его закрытие. По словам председателя горсобрания Кохтла-Ярве Эдуарда Одинца, местное самоуправление прекрасно понимает необходимость поиска мест урезания расходов в непростой экономической ситуации. „Однако, возможное решение по закрытию Йыхвиского дома суда не учитывает дополнительные затраты, которые прямо или косвенно могут возникнуть у участников процессов, местных самоуправлений и государства, например, на транспорт и временной ресурс“, – прокомментировал Одинец.

Что касается плана возможного сокращения работников, то, по данным кассы по безработице, в сентябре 2024 года без работы в Ида-Вирумаа было 12,3% жителей, что почти в два раза больше, чем в среднем по Эстонии (6,8%). „Каждое рабочее место в Ида-Вирумаа вдвое ценнее, чем в других частях страны, а значит, их сохранение еще более важно“, – подчеркивают авторы обращения к министру.

В качестве альтернативы руководители города Кохтла-Ярве предлагают рассмотреть возможность переноса местного суда в Кохтла-Ярве. „Если министерство желает сэкономить средства, идущие на содержание этого здания суда, то мы могли бы обсудить возможности аренды площадей на административной территории города Кохтла-Ярве, что будет экономически выгоднее, чем продолжение деятельности в Йыхвиском здании“, – внесли предложение Одинец и Казело.

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