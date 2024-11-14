Новости Ида-Вирумаа
14.11.2024, 19:23

„Разумеется, я хочу стать мэром Нарвы“. Кого Райк предпочтет в качестве партнера по возможной новой коалиции: Стальнухина или Евграфова?

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„Жена Андреса Вайнола думала, что я любовница ее мужа!“
Катри Райк
Катри Райк
ФОТО: Stanislav Moshkov | Õhtuleht

Катри Райк снова активна на политической сцене Нарвы. Она планирует в ближайшее время вернуться или в кресло мэра, или возглавить горсобрание. Почему это стало возможным до местных выборов? Что нынешняя коалиция делает не так и какие проблемы Райк начнет решать в первую очередь, если на следующей неделе вернет себе власть?

Эти вопросы RusDelfi задал политику, а заодно узнал, почему Райк не считает Петерсона чёртом и что нужуно делать правительству, чтобы не потерять поддержку своих русскоязычных жителей.

Пару недель назад сложилось впечатление, что вы уже начали предвыборную кампанию, а сейчас — что вы ее уже выиграли. Это так?

До выборов год остался. Разумеется, пора была действовать. Не только я начала. Все, кто намерен быть в политике в следующем созыве, все начали. Но Ирине Янович объявили вотум недоверия, а это значит, что пришло время активных политических дискуссий. Мы явно увидели, что фракция Narva развалилась на две части, ее члены не могут договориться между собой. На наших глазах происходит ослабление позиций центристов. Поэтому стало ясно, что не надо ждать выборов. Все слишком горит уже сейчас. И у нас есть три пути: идти вместе со сторонниками Стальнухина, идти с командой Евграфова или остаться в оппозиции, чтобы они друг с другом договорились.

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