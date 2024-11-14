14.11.2024, 19:23
„Разумеется, я хочу стать мэром Нарвы“. Кого Райк предпочтет в качестве партнера по возможной новой коалиции: Стальнухина или Евграфова?(14)
„Жена Андреса Вайнола думала, что я любовница ее мужа!“
ФОТО: | Õhtuleht
Катри Райк снова активна на политической сцене Нарвы. Она планирует в ближайшее время вернуться или в кресло мэра, или возглавить горсобрание. Почему это стало возможным до местных выборов? Что нынешняя коалиция делает не так и какие проблемы Райк начнет решать в первую очередь, если на следующей неделе вернет себе власть?
Эти вопросы RusDelfi задал политику, а заодно узнал, почему Райк не считает Петерсона чёртом и что нужуно делать правительству, чтобы не потерять поддержку своих русскоязычных жителей.
Пару недель назад сложилось впечатление, что вы уже начали предвыборную кампанию, а сейчас — что вы ее уже выиграли. Это так?
Уже подписаны?