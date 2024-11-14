Скандал на фестивале PÖFF. Фильм „Глухие влюбленные“ - инструмент российской пропаганды?

Нейтральной информации нет. Не бывает и нейтрального фильма. Самое важное то, что значение фильму придают зрители, и их мнения могут не совпадать, ведь у каждого свой контекст. На PÖFF у нас как раз возник подобный конфликт значений фильма „Глухие влюбленные“ российского эмигранта, режиссера Бориса Гуца.

Еще до выхода фильма на экраны российская оппозиция в соцсетях разразилась критикой, но затем появилось обращение украинских кинематографистов с прямо противоположными аргументами, которое также опубликовал Украинский общественный телеканал „Культура“. Далее я попытаюсь ответить на вопрос, действительно ли этот фильм антиукраинский. Я попытаюсь представить две противоположные точки зрения, ни одна из которых не является ошибочной.