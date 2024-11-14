14.11.2024, 18:17
Скандал на фестивале PÖFF. Фильм „Глухие влюбленные“ - инструмент российской пропаганды?
ФОТО: Delfi Meedia
Дайте мне трибуну, и я объясню, почему „Глухие влюбленные“ побуждают меня реально поддерживать Украину. Так, чтобы Россия действительно проиграла, пишет кинорежиссер Ильмар Рааг.
Нейтральной информации нет. Не бывает и нейтрального фильма. Самое важное то, что значение фильму придают зрители, и их мнения могут не совпадать, ведь у каждого свой контекст. На PÖFF у нас как раз возник подобный конфликт значений фильма „Глухие влюбленные“ российского эмигранта, режиссера Бориса Гуца.
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