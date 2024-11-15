МНЕНИЕ | Право голоса 70 тысяч жителей: что получили взамен соцдемы?

Раньше, по юности, в сказке о рыбаке и рыбке самым большим злом в этой истории мне виделась рыбка, которая, как мне казалось, была провокатором, и если бы не удалось ей заговорить деду зубы, то они хотя бы поели ухи со своей старухой. Сейчас, по прошествии лет, для меня очевидно, что корень зла в этой истории не кто иной как дед. Почему дед? Да потому, что именно из-за его безвольности и желания угодить всем и вся старуха осталась и у разбитого корыта, и без ухи. К чему я? К тому, что здесь можно провести аналогию с тем, что происходит сегодня в коалиции в связи с лишением права голоса граждан РФ и Беларуси.