ВИДЕО | Лучший бомбардир ЧМ-2010 дебютировал в профессиональном теннисе

На челленджере в Монтевидео (Уругвай) экс-футболист Диего Форлан вместе с партнером Федерико Корией уступил паре Борис Ариас и Федерико Себальос, завершив матч со счётом 1:6, 2:6.

„Я немного почувствовал себя теннисистом“, — приводит слова уругвайца Punto de Break.

Ранее, на турнире MT-1000 в Лиме (Перу), Форлан добрался до четвертьфинала, где встретился с бразильцем Антонио Амаре да Силве Фильо, 45-й ракеткой мира в ветеранском рейтинге ITF, и потерпел поражение со счётом 3:6, 2:6.

Диего Форлан, уроженец столицы Уругвая, начинал свою карьеру в академиях местных клубов „Пеньяроль“ и „Данубио“, а также в аргентинском „Индепендьенте“. В сезоне 1998/99 он дебютировал в аргентинской Примере.

В 2001 году Форлан перешел в „Манчестер Юнайтед“, но в Англии не смог найти свою игру. В 2004 году он продолжил карьеру в испанском „Вильярреале“, где завоевал трофей Пичичи в дебютном сезоне. После трех лет в „Желтой субмарине“ Форлан переехал в мадридский „Атлетико“, где дважды становился лучшим бомбардиром Ла Лиги (2008/09), а также выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

Завершая игровую карьеру, он успел поиграть в Италии („Интер“), Бразилии („Интернасьонал“), Японии („Серезо Осака“), на родине („Пеньяроль“), в Индии („Мумбай Сити“) и Гонконге („Китчи“), завоевав чемпионские титулы в Уругвае и Сянгане.

В составе сборной Уругвая Форлан дошел до полуфинала чемпионата мира 2010 года, став лучшим бомбардиром турнира, и выиграл Кубок Америки в 2011 году. В общей сложности он сыграл за национальную команду 112 матчей, забив 36 голов. После завершения игровой карьеры Форлан тренировал родной „Пеньяроль“ и „Атенас“.

В детстве Диего Форлан совмещал занятия футболом с теннисом, но в итоге сделал выбор в пользу футбола, который стал основным направлением его карьеры. Однако после завершения профессиональной футбольной карьеры он вернулся к своему давнему увлечению и начал заниматься теннисом на более серьезном уровне.