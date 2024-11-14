Новая киберугроза: не делитесь с искусственным интеллектом большим количеством личной информации!

„Многим ИИ помогает быстрее выполнять рабочие задачи или просто эффективнее искать информацию. В то же время ИИ является большим подспорьем для киберпреступников, которые могут использовать его для перевода фальшивых писем, создания сайтов, сбора информации о жертвах и кражи личных данных.

Однако редко обсуждается тот факт, что люди сами бывают склонны передавать ИИ слишком много личных данных“, - отметил руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег банка Citadele Виктор Ткаченко. По мере развития технологий становится очень сложно контролировать, куда и к кому в итоге попадает наша информация.

Ткаченко пояснил, что многие ИИ-системы разработаны для обработки огромного объема данных, чтобы иметь возможность предлагать пользователю наилучшие ответы. Для того чтобы ИИ понял, о чем именно его спрашивают, он также может собирать и анализировать представленную пользователями информацию. „Даже если некоторые модели ИИ, такие как ChatGPT, работают на защищенных серверах OpenAI, пользователю не всегда понятно, где именно хранятся данные и как долго они там будут находиться. Возможно, данные хранятся в облаке, откуда со временем могут стать доступными злоумышленникам благодаря новым технологиям, программам или утечкам“, - добавил Ткаченко.

Можно ли будет использовать данные в будущем?