Неделя рабочей тени в Ласнамяэ: шанс для молодежи узнать, как работает местное самоуправление

Неделя рабочей тени позволит молодежи познакомиться как с помещениями районной управы, так и с работой организации. К участию приглашаются все учащиеся 7-12 классов, а также молодежь в возрасте 14-19 лет, приостановившая обучение, но интересующаяся работой в районной управе.

„Увы, опыт прошлых лет показывает, что молодежь зачастую не рассматривает возможности местного самоуправления при построении карьеры. Неделя рабочей тени дает нашему молодому поколению возможность заглянуть за кулисы нашей трудовой жизни и познакомиться с реальной рабочей обстановкой, что, я полагаю, в свою очередь, позволяет им получить более верное представление о нашей работе“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В рамках Недели рабочей тени в управе района Ласнамяэ можно стать тенью старейшины района, заместителя старейшины, курирующей сферы культуры и социального обеспечения, а также отвечающего за вопросы городского хозяйства заместителя старейшины.

Рабочей тенью старейшины района можно стать:

19 ноября с 12.00 до 16.00

20 ноября с 11.30 до 15.30

Заместитель старейшины Кятлин Пяэро (сферы ответственности: культура и социальное обеспечение) ждет желающих стать рабочей тенью:

18 ноября с 9.00 до 13.00

19 ноября с 12.00 до 16.00

За работой заместителя старейшины Кирилла Клауса (сфера ответственности: городское хозяйство) можно в качестве рабочей тени понаблюдать:

18 ноября с 9.30 до 13.30

21 ноября с 9.30 до 13.30

22 ноября с 10.00 до 14.00

Одновременно рабочей тенью может стать один молодой человек или девушка, для участия требуется предварительная регистрация на сайте JA Eesti . Найти районную управу можно, набрав в строке поиска название организации – Lasnamäe Linnaosa Valitsus.

День рабочей тени – это программа JA Eesti programm, подробную информацию о которой можно найти здесь . День рабочей тени проходит при поддержке Эстонской кассы по безработице.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .

Какое впечатление оставил у вас этот материал? Позитивно Удивительно Информативно Безразлично Печально Возмутительно Отправить