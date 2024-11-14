Конор Макгрегор в суде: обвинения в изнасиловании - ложь

Процесс по обвинению Никиты Хэнд против Макгрегора и еще одного мужчины, которых она обвиняет в изнасиловании, начался на прошлой неделе.

Конор Макгрегор считает, что у него был „полностью добровольный секс“ с Хэнд, а также отрицает, что он применял к женщине захват и оставил на ее теле синяки.

Истица рассказала, что знала Макгрегора ранее и вместе с подругой отправилась с ним на вечеринку в пентхаус дублинского отеля, где употребляла наркотики и алкоголь, несмотря на прием антидепрессантов.

Адвокат на процессе заявил, что врач, осматривавший Хэнд после предполагаемого нападения, был „настолько обеспокоен, что поручил сфотографировать ее травмы“.

Макгрегора не в первый раз обвиняют в насилии. В прошлом году его обвиняли в избиении женщины и угрозе утопить ее на Ибице, а также в изнасиловании девушки в туалете во время матча НБА.

Источник - РБК

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