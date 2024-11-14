Писал ли Михаил Булгаков текст „Что за коварная рыба сельдь“?
Осенью 2024 года пользователи соцсетей стали активно распространять приписываемый Михаилу Булгакову текст о том, что нельзя вполне насладиться селёдкой без водки. Мы решили проверить корректность этой атрибуции.
Чаще всего текст приводится в таком виде: „Что за коварная рыба сельдь?! Стоит её почистить, порезать, выложить на селёдочнице (икру по центру), украсить луком (зелёным, колечками хрустящего негорького и колечками фиолетового), слегка окропить нерафинированным маслом, а рядом поставить горячий картофель в мундирах (молодой), как сам диавол начинает шептать тебе в левое ухо: „Без водки всё это лишено смысла, ты тратишь время напрасно““. С подписью Булгакова он начал распространяться в конце октября 2024 года в Facebook, X, „ВКонтакте“ и на развлекательных сайтах.
Без атрибуции писателю эта цитата встречается в интернете уже довольно давно, причём в двух вариантах: том, что процитирован выше, и другом, чуть более полном, в котором указана цена картофеля („молодой, по 80 рэ за кило“). Это уточнение, так же как и упоминание нерафинированного масла, позволяет с уверенностью говорить, что текст не имеет отношения к Михаилу Булгакову. При его жизни 80 руб. были не ценой килограмма молодого картофеля, а месячной зарплатой учителя или начальника районного отдела милиции. А уточнять, что для селёдки нужно брать именно нерафинированное масло, не требовалось — хотя в „Книге о вкусной и здоровой пище“ 1939 года издания есть фотография бутылки рафинированного подсолнечного масла советского производства, этот продукт был редким. По данным Федеральной антимонопольной службы РФ, даже после распада СССР на российских заводах практически не было линий по рафинации, дезодорированию и фасовке масла вплоть до конца 1990-х годов.
Поиск в Google и „Яндексе“ показал, что приписываемая Булгакову цитата не появлялась в русскоязычном интернете до 2019 года. Самая ранняя публикация, которую „Проверено“ удалось найти, датирована 6 мая 2019 года. В этот день текст разместили в разделе „Анекдоты“ развлекательного сайта New Ostrie. Автор публикации — пользователь с никнеймом Мистер Трикстер, который, судя по данным его профиля, живёт (или жил) в Санкт-Петербурге. Связаться с ним „Проверено“ не удалось.
Уже на следующий день текст про селёдку без указания источника появляется в теме „А не скушать чего-нибудь?“ на форуме „Мы служили Байконуру“, а 9 мая его (со ссылкой на New Ostrie) публикуют на старейшем развлекательном сайте Рунета „Анекдоты из России“. Далее текст начинает активно распространяться в соцсетях и на развлекательных сайтах. Особенно популярен он становится в Facebook и „ВКонтакте“ — публикации набирают сотни и даже тысячи репостов. Во всех этих случаях Булгаков в качестве автора не упоминается.
5 января 2024 года на развлекательном сайте „Ай да прикол“ появляется публикация текста о коварной сельди с эпиграфом, в качестве которого использована искажённая цитата из пьесы Булгакова „Дни Турбиных“:
— А я водку не пью…— А как же вы селёдку едите?
В оригинале диалог звучал немного иначе:
Лариосик. Я, собственно, водки не пью. Мышлаевский. Помилуйте, я тоже не пью. Но одну рюмку. Как же вы будете селёдку без водки есть? Абсолютно не понимаю.
Текст (вместе с эпиграфом и подписью его автора) был опубликован в виде картинки, которую распространяли пользователи. В какой-то момент при одном из репостов её обрезали так, что от эпиграфа осталась только подпись — „М. А. Булгаков“, что и привело к дальнейшей неверной атрибуции. Похожая история описана в другом разборе „Проверено“: эпиграф из Марины Цветаевой к произведению современной писательницы был ошибочно принят пользователями за указание авторства.
Таким образом, автор текста „Что за коварная рыба сельдь“ — не Михаил Булгаков, а анонимный интернет-пользователь. Этот текст был впервые опубликован в интернете в 2019 году. Его стали приписывать Булгакову из-за эпиграфа с искажённой цитатой из „Дней Турбиных“, с которым он был размещён на одном из развлекательных сайтов.
Итог: Неверная атрибуция цитаты