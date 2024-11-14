Писал ли Михаил Булгаков текст „Что за коварная рыба сельдь“?

Чаще всего текст приводится в таком виде: „Что за коварная рыба сельдь?! Стоит её почистить, порезать, выложить на селёдочнице (икру по центру), украсить луком (зелёным, колечками хрустящего негорького и колечками фиолетового), слегка окропить нерафинированным маслом, а рядом поставить горячий картофель в мундирах (молодой), как сам диавол начинает шептать тебе в левое ухо: „Без водки всё это лишено смысла, ты тратишь время напрасно““. С подписью Булгакова он начал распространяться в конце октября 2024 года в Facebook , X , „ ВКонтакте “ и на развлекательных сайтах .

Без атрибуции писателю эта цитата встречается в интернете уже довольно давно, причём в двух вариантах: том, что процитирован выше, и другом, чуть более полном, в котором указана цена картофеля („молодой, по 80 рэ за кило“). Это уточнение, так же как и упоминание нерафинированного масла, позволяет с уверенностью говорить, что текст не имеет отношения к Михаилу Булгакову. При его жизни 80 руб. были не ценой килограмма молодого картофеля, а месячной зарплатой учителя или начальника районного отдела милиции. А уточнять, что для селёдки нужно брать именно нерафинированное масло, не требовалось — хотя в „Книге о вкусной и здоровой пище“ 1939 года издания есть фотография бутылки рафинированного подсолнечного масла советского производства, этот продукт был редким. По данным Федеральной антимонопольной службы РФ, даже после распада СССР на российских заводах практически не было линий по рафинации, дезодорированию и фасовке масла вплоть до конца 1990-х годов.