Президент „Флоры“: если бы у нас были сомнения в том, что Васильев не является патриотом Эстонии, он бы не был в нашем клубе

Бывший полузащитник Константин Васильев завершил свою более чем 20-летнюю карьеру профессионального футболиста в эту субботу. Похоже, его путь в футболе ещё не завершён — имя Васильева продолжает тесно ассоциироваться с клубом „Флора“, и не исключено, что он свяжет своё будущее с тренерской деятельностью в родном клубе.

Президент клуба „Флора“ Пелле Похлак в подкасте „Третий тайм“ не стал комментировать слухи о возможном назначении Константина Васильева на тренерскую должность. Вместо этого он уделил внимание личным трудностям, с которыми столкнулся футболист в последние годы. „Если бы у нас был хоть малейший сомнение в его принадлежности к Эстонии, он не был бы в нашем клубе. Как сказал Рагнар Клаван, это сто процентов эстонец, и для нас этот вопрос закрыт“, — подчеркнул Похлак.

Президент „Флоры“ подтвердил, что в случае гипотетического выбора Константина Васильева на тренерскую должность клуб обязательно провел бы диалог с болельщиками. „Мы, конечно, не принимаем решения лишь с целью угодить кому-либо, но обсуждение с болельщиками этого вопроса стало бы важной частью процесса“, — отметил Похлак.

Посмотри, что сам Васильев сказал о своем будущем после последнего матча карьеры (на эстонском языке):

„У меня было достаточно времени, чтобы подготовиться. Я примерно знал, что меня ожидает. Всё было продумано, и всё пошло так, как должно было. Надеюсь, что продолжу заниматься футболом. Да, я больше не буду играть на профессиональном уровне, но надеюсь, что смогу остаться в этой сфере“, — сказал Константин Васильев после последнего матча в своей карьере.

Оценивая последний год своей карьеры, в который, помимо футбольных успехов, его вовлекли в скандал из-за высказываний по поводу войны в Украине, Васильев отметил: „Я больше беспокоюсь из-за проблем со здоровьем. Это помешало мне делать то, в чём я более-менее хорош. Но теперь есть осознание, что время прошло, и одно большое приключение завершилось“.

: : :

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .

Какое впечатление оставил у вас этот материал? Позитивно Удивительно Информативно Безразлично Печально Возмутительно Отправить