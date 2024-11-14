Мнение
14.11.2024, 15:02

Фермер: кончится ли „зелёная истерия“, или эти требования придётся выполнять и дальше?

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Хлебороб из Ляэне-Вирумаа Олав Креэн считает, что если впредь сельскохозяйственные субсидии будут распределяться как социальные пособия только тем, кто не справляется самостоятельно, то конкурентоспособность фермеров снизится.
Хлебороб из Ляэне-Вирумаа Олав Креэн считает, что если впредь сельскохозяйственные субсидии будут распределяться как социальные пособия только тем, кто не справляется самостоятельно, то конкурентоспособность фермеров снизится.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Зелёный переход немного притормозили, и теперь основное внимание уделено повышению конкурентоспособности фермеров и защите рынка Европейского союза, как выяснилось на прошедшей в конце октября конференции „Фермер года“.

„Говорят, что в обществе больше не звучат темы, такие как сокращение использования средств защиты растений и увеличение биоразнообразия. Притормозят ли эту зелёную истерию или же эти требования придётся выполнять и дальше?“ — спросил на конференции хлебороб из Ляэне-Вирумаа Олав Креэн. Он выразил сомнение, что, хотя и говорят о снижении зелёных требований, всё же остаются чиновники, которые продолжают настаивать на них и продолжают давить на всех фермеров.

Например, в настоящее время прямые субсидии фермерам сокращены лишь для того, чтобы распределить часть средств через различные эко-схемы, требуя от фермеров всё больше выполнять различные экологические требования.

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