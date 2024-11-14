Фермер: кончится ли „зелёная истерия“, или эти требования придётся выполнять и дальше?

„Говорят, что в обществе больше не звучат темы, такие как сокращение использования средств защиты растений и увеличение биоразнообразия. Притормозят ли эту зелёную истерию или же эти требования придётся выполнять и дальше?“ — спросил на конференции хлебороб из Ляэне-Вирумаа Олав Креэн. Он выразил сомнение, что, хотя и говорят о снижении зелёных требований, всё же остаются чиновники, которые продолжают настаивать на них и продолжают давить на всех фермеров.