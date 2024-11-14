14.11.2024, 15:02
Фермер: кончится ли „зелёная истерия“, или эти требования придётся выполнять и дальше?(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Зелёный переход немного притормозили, и теперь основное внимание уделено повышению конкурентоспособности фермеров и защите рынка Европейского союза, как выяснилось на прошедшей в конце октября конференции „Фермер года“.
„Говорят, что в обществе больше не звучат темы, такие как сокращение использования средств защиты растений и увеличение биоразнообразия. Притормозят ли эту зелёную истерию или же эти требования придётся выполнять и дальше?“ — спросил на конференции хлебороб из Ляэне-Вирумаа Олав Креэн. Он выразил сомнение, что, хотя и говорят о снижении зелёных требований, всё же остаются чиновники, которые продолжают настаивать на них и продолжают давить на всех фермеров.
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