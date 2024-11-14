Амстердам: Задержаны около 300 пропалестинских демонстрантов

Спустя почти неделю после нападения на болельщиков израильского клуба „Маккаби“ в Амстердаме, голландская полиция арестовала около 300 пропалестинских демонстрантов, которые не подчинились последующему за нападением запрету на проведение массовых собраний в столице Нидерландов. „Полиция задержала 281 человека на демонстрации на площади Дам“, - говорится в отчете полиции в соцсети Х, опубликованном в ночь на четверг, 14 ноября.

Полиция приказала собравшимся уйти, но многие не подчинились, сообщил корреспондент агентства AFP с места событий. „Некоторые ушли добровольно. Оставшиеся демонстранты были окружены полицейскими“, - добавили в полиции, уточнив, что часть из них увезли на автобусах в отдаленные от центра районы, часть была доставлена в отделения полиции. По словам AFP, демонстранты были одеты в так называемые палестинские шарфы и скандировали лозунги „Амстердам говорит „нет“ геноциду“ и „Свободу Палестине“. Некоторые из них оказали ожесточенное сопротивление при задержаниях.

Это уже третий по счету пропалестинский митинг в Амстердаме после нападения на болельщиков 7 ноября. Журналист-расследователь Дэвид Коллиер опубликовал в соцсети X видео потасовки на площади. На нем видно, что большую часть собравшихся составляли подростки и молодежь. „Если вы думаете, что все закончится в Амстердаме, или думаете, что все закончится на евреях - вы сильно ошибаетесь“, - написал он.

Нападение на израильских футбольных болельщиков

7 ноября в Амстердаме люди в масках напали на израильских болельщиков после матча Лиги Европы между местным „Аяксом“ и „Маккаби“. Многие из нападавших держали палестинские флаги и выкрикивали пропалестинские и антисемитские лозунги. Злоумышленники также пытались ворваться в гостиницы, где остановились израильтяне.