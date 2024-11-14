Eesti 200 сняла шуточный ролик про лишение избирательного права, но вышло не смешно, а издевательски

Сюжет ролика прост: симпатичный молодой человек с микрофоном, по-видимому изображающий журналиста, учитывая название ролика, по очереди подходит к уважаемым членам партии Eesti 200 с вопросом „Что вы думаете о лишении граждан РФ права голоса на местных выборах?“. Делает он это крайне весело, все время улыбаясь и отпуская различные шутки. Но отчего-то ролик не кажется смешным.