14.11.2024, 14:15
Eesti 200 сняла шуточный ролик про лишение избирательного права, но вышло не смешно, а издевательски
ФОТО: Delfi Meedia
После обсуждения Конституционной комиссией Рийгикогу изменения Конституции на предмет лишения избирательного права местных граждан России и Беларуси в инстаграме партии Eesti 200 появился шуточный ролик под названием „Tänava intervjuu“, который уже успел завируситься.
Сюжет ролика прост: симпатичный молодой человек с микрофоном - председатель Конституционной комиссии Хендрик Террас (Eesti 200) - изображающий журналиста, по очереди подходит к к однопартийцам с вопросом „Что вы думаете о лишении граждан РФ права голоса на местных выборах?“. Делает он это крайне весело, все время улыбаясь и отпуская различные шутки. Но отчего-то ролик не кажется смешным.
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