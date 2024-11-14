Eesti 200 сняла шуточный ролик про лишение избирательного права, но вышло не смешно, а издевательски

Сюжет ролика прост: симпатичный молодой человек с микрофоном - председатель Конституционной комиссии Хендрик Террас (Eesti 200) - изображающий журналиста, по очереди подходит к к однопартийцам с вопросом „Что вы думаете о лишении граждан РФ права голоса на местных выборах?“. Делает он это крайне весело, все время улыбаясь и отпуская различные шутки. Но отчего-то ролик не кажется смешным.