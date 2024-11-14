Мнение
14.11.2024, 14:15

Eesti 200 сняла шуточный ролик про лишение избирательного права, но вышло не смешно, а издевательски

 
Скриншот из видео Eesti 200
Скриншот из видео Eesti 200
ФОТО: Delfi Meedia

После обсуждения Конституционной комиссией Рийгикогу изменения Конституции на предмет лишения избирательного права местных граждан России и Беларуси в инстаграме партии Eesti 200 появился шуточный ролик под названием „Tänava intervjuu“, который уже успел завируситься.

Сюжет ролика прост: симпатичный молодой человек с микрофоном - председатель Конституционной комиссии Хендрик Террас (Eesti 200) - изображающий журналиста, по очереди подходит к к однопартийцам с вопросом „Что вы думаете о лишении граждан РФ права голоса на местных выборах?“. Делает он это крайне весело, все время улыбаясь и отпуская различные шутки. Но отчего-то ролик не кажется смешным.

Первой интервьюируемой оказывается Лийза Пакоста, которая бодро отвечает, что право голоса необходимо отнять. Лийза Пакоста в течение 7 лет, в 2015–2022 годах, была уполномоченной по гендерному равноправию и равному обращению.

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