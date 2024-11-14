Эстонский покерист одержал победу на престижном турнире в Монте-Карло и заработал более четырех миллионов долларов

Эстонский игрок Владимир Корзинин, которому 69 лет, одержал крупнейшую покерную победу в истории Эстонии, выиграв на финальном столе турнира с призовым фондом 18,15 миллиона долларов. Он обыграл финна Осси Кетолу, занявшего второе место и заработавшего около 2,8 миллиона евро. Третье место досталось немецкому игроку Фёдору Хольцу, а четвертым стал американец Брин Кенни, с призовыми в 1,85 и 1,52 миллиона евро соответственно.

69-летний Владимир Корзинин, которого называют покеристом „с улицы“, стал настоящей сенсацией на турнире Triton Poker Super High Roller в Монте-Карло. Несмотря на то, что он только год назад начал учиться играть в покер, Корзинин не испугался конкуренции профессионалов и занял второе место, заработав 3,47 миллиона долларов. По словам самого игрока, он не имеет большого опыта: „Я даже не знаю, как играть в покер“, — шутит он.

За внешнее сходство с персонажем Гарри Поттера чат даже прозвал его „Гэмблдором“.

Портал Mundopoker отметил, что на финальном столе он оставил позади несколько звезд покера, а poker.org подчеркивает, что Корзинин остается относительно неизвестной фигурой в покерном мире.

Результаты:

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