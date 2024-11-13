ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (994-й день) | „Мосфильм“ передал на войну в Украине реквизитные танки
Подводим итоги очередного дня войны.
Суд ЕС не разрешил Украине зарегистрировать товарный знак с фразой про „русский военный корабль“
Суд Евросоюза посчитал, что фраза „Русский военный корабль, иди на ***“ (Russian warship, go fuck yourself) не может быть зарегистрирована в Европейском союзе в качестве товарного знака. Об этом говорится в решении суда.
Товарный знак в виде этой фразы на русском и английском языках пыталась зарегистрировать Госпогранслужба Украины. В декабре 2023 года ведомство по интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) отказало в регистрации товарного знака. Госпогранслужба просила суд ЕС отменить это решение.
В решении суда говорится, что эта фраза использовалась для объединения поддержки Украины и стала символом борьбы страны с российской агрессией. Поэтому она не будет восприниматься потребителями „как указание на коммерческое происхождение товаров и услуг, на которые она будет нанесена“.
Что произошло за ночь
Минобороны России сообщило, что в ночь на 13 ноября силы ПВО сбили над территорией России 29 украинских беспилотников. Семь дронов уничтожены над Курской областью, семь — над Белгородской, пять — над Тверской, пять — над Брянской, три — над Пензенской, два — над Воронежской.
Военные из КНДР начали участвовать в боевых действиях вместе с российскими войсками на границе с Украиной. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Ведант Патель, передает Reuters. „Более 10 тысяч солдат из КНДР были отправлены на восток России, и большинство из них переместилось на самый запад Курской области, где они начали участвовать в боевых операциях с российскими силами“, — сказал он.
Главное к полудню
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву — дронами и ракетами. Киевская городская администрация сообщила, что армия РФ применила крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники типа „Шахед“. Силы ПВО уничтожили несколько ракет и около 10 дронов. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Киевской области разрушено здание в Броварском районе, пострадал один человек. Глава Киевской областной администрации Руслан Кравченко уточнил, что здание загорелось в результате падения обломков ракет. Пострадал 48-летний мужчина.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что за ночь и утро российские войска атаковали Украину двумя зенитными управляемым ракетами С-300, двумя крылатыми ракетами X-101, двумя баллистическими ракетами „Искандер-М“/KN-23, а также 90 ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили две ракеты Х-101 и две ракеты „Искандер-М“, а также 37 беспилотников. Еще 47 дронов „локационно потеряны“.
Минобороны РФ отчиталось, что российская армия захватила населенный пункт Ровнополь в Донецкой области.
Главное к 17:00
В Севастополе на улице Тараса Шевченко взорвался автомобиль. За рулем находился военнослужащий, он погиб, сообщил глава аннексированного города Михаил Развожаев. Погибший — командир 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота РФ капитан первого ранга Валерий Транковский, сообщил „Коммерсант“ со ссылкой на источники. Украинские СМИ утверждают, что взрыв машины Транковского — спецоперация Службы безопасности Украины. В публикации „Коммерсанта“ говорится, что Транковский участвовал в „специальной военной операции“.
Национальная служба разведки Южной Кореи заявила, что военные из КНДР начали участвовать в боевых действиях на территории Курской области. Ранее об этом сообщал Госдепартамент США.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дифференциации выплат военнослужащим за ранения. До этого была предусмотрена единовременная выплата за ранение на войне в Украине — три миллиона рублей, за гибель — пять миллионов рублей. Теперь военнослужащим с тяжелыми ранениями полагается единовременная выплата в три миллиона рублей, с легкими — миллион рублей. В случае иных травм выплата составит 100 тысяч рублей.
Российский дрон попал в многоквартирный жилой дом в Салтовском районе Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов. По данным главы Харьковской областной администрации, пострадали три человека: 74-летние мужчина и женщина, а также женщина 84 лет.
Что нового к концу дня
В администрации Дональда Трампа появится должность спецпосланника по Украине, который будет курировать потенциальные переговоры о мире со стороны США, сообщает Fox News. Источники телеканала заявили, что это будет „человек с большим авторитетом“, его имя могут назвать уже в ближайшее время.
В Белгородской области украинские дроны атаковали два населенных пункта. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, четыре мирных жителя получили ранения.
„Мосфильм“ в 2023 году передал российской армии 36 танков, которые хранились на военно-технической базе концерна, заявил гендиректор „Мосфильма“ Карен Шахназаров на встрече с Владимиром Путиным.
„Мы оказали благотворительную помощь в восемь миллионов в этом году, в том числе для нужд СВО. Кстати, в 2023 году мы передали Вооружённым Силам 28 танков Т-55, восемь танков ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей, которые у нас хранились на военно-технической базе. Я узнал, что есть потребности, связался с Министерством обороны – и забрали эти машины“, – цитирует Шахназарова официальный сайт президента России.
По материалам „Медузы“.
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