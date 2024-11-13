ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (994-й день) | „Мосфильм“ передал на войну в Украине реквизитные танки

В Севастополе на улице Тараса Шевченко взорвался автомобиль. За рулем находился военнослужащий, он погиб, сообщил глава аннексированного города Михаил Развожаев. Погибший — командир 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота РФ капитан первого ранга Валерий Транковский, сообщил „Коммерсант“ со ссылкой на источники. Украинские СМИ утверждают, что взрыв машины Транковского — спецоперация Службы безопасности Украины. В публикации „Коммерсанта“ говорится, что Транковский участвовал в „специальной военной операции“.

Национальная служба разведки Южной Кореи заявила, что военные из КНДР начали участвовать в боевых действиях на территории Курской области. Ранее об этом сообщал Госдепартамент США.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дифференциации выплат военнослужащим за ранения. До этого была предусмотрена единовременная выплата за ранение на войне в Украине — три миллиона рублей, за гибель — пять миллионов рублей. Теперь военнослужащим с тяжелыми ранениями полагается единовременная выплата в три миллиона рублей, с легкими — миллион рублей. В случае иных травм выплата составит 100 тысяч рублей.