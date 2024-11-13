ФОТО | „С возвращением“. Байден встретился с Трампом в Белом доме

Встреча прошла в Овальном кабинете, где Трамп последний раз был в январе 2021 года, оставив Байдену письмо на двух страницах.

В ходе встречи Байден поздравил Трампа с победой и пообещал „плавный переход власти“.

„С возвращением“, — также сказал действующий глава государства.

В свою очередь Трамп ответил: „Политика — это жесткий и зачастую не очень приятный мир. Но сегодня он прекрасный“. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года. При этом избранный президент уже начал формировать свою будущую администрацию.

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