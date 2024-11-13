Правда ли, что в метро в Японии развесили такие плакаты против неподобающего поведения темнокожих пассажиров?

Эти постеры доступны на сайте Toei с 2023 года. Подобную социальную рекламу в токийском метро начали размещать как минимум тремя годами ранее, но до этого она была оформлена в стилистике комиксов манга.

При этом никакие расовые, этнические, социальные или другие группы пассажиров в соответствующем разделе на сайте не упоминаются. Изображённые на вирусном постере приматы, предполагают СМИ, отсылают к популярному в Японии образу трёх обезьян : затыкающей уши, прикрывающей рот и закрывающей глаза. Впрочем, на плакате животные этого как раз не делают.

В нижнем левом углу плаката изображён логотип транспортной компании Toei , которой принадлежит одна из двух основных систем подземных железных дорог в японской столице. На сайте перевозчика вирусный постер опубликован в разделе „Плакаты о манерах“ вместе с несколькими другими. Каждый из них сопровождается подписями на японском, китайском и английском языках и посвящён поведению в определённой ситуации: например, постер с утками призывает в первую очередь пропускать выходящих из вагона людей и только потом заходить. Как поясняет Toei, таким образом компания пытается напомнить пассажирам о важности соблюдения правил этикета во время поездки.

30 октября в Telegram-каналах распространились изображения постеров, якобы развешанных в метро в неназванном японском городе. На одном плакате с подписью „Пожалуйста, заботьтесь об окружающих“ — три обезьяны в вагоне, мешающие другим пассажирам: лисе, белке и медведице с медвежонком. На другом — запрещающий знак с танцующим темнокожим человеком внутри него и надпись: „Никаких цирковых выступлений здесь. Япония — это не тематический парк развлечений“. Блогеры утверждают, что плакаты обращены к темнокожим пассажирам — те якобы ведут себя неподобающим образом, пристают к людям и снимают видео для TikTok прямо в заполненных вагонах. Об этом сообщили, например, „ Топор+ „ (2,2 млн просмотров на момент написания этого разбора), „ КБ +18 “ (305 000), „ Двач “ (298 000), „ Эксплойт “ (168 000), Kosti (144 000), „ Voblya • новости “ (133 000), „ Эфир 18+ „ (130 000), „ Мышеловка “ (127 000) и 4ch (110 000).

Так, на сайте транспортной компании не сказано, что постер с обезьянами направлен против темнокожих туристов. Это один из серии плакатов с разными животными, демонстрирующими правила поведения в токийском метро для пассажиров всех рас, возрастов и гендеров — как местных, так и приезжих.

Итог: Большей частью неправда

Плакат с немнокожим танцором

„Проверено“ не удалось найти этот плакат ни на сайте Toei, ни на сайте оператора второго токийского метрополитена — Tokyo Metro, ни на сайтах японских ведомств и организаций, регулирующих транспортную сферу. Авторитетные японские и зарубежные СМИ о нём (в отличие от, например, постера с обезьянами) тоже не писали. Отличается и манера рисунка — плакаты, опубликованные на сайте Toei, выполнены в стилистике, характерной для японского изобразительного искусства.

Обратный поиск по изображению показал, что впервые его опубликовал пользователь соцсети X @LamaZense 24 октября в 12:14 по московскому времени. В этом блоге часто появляются посты против темнокожих — в основном на английском языке. Примечательно, что спустя час @LamaZense опубликовал идентичный постер с белокожим персонажем, но вирусным он не стал.

В этом блоге можно найти и другие изображения о некультурном поведении туристов в Японии, на которых персонаж выглядит схематично и его этническую принадлежность установить невозможно.

Своё авторство @LamaZense подтвердил спустя несколько дней в комментарии к твиту, содержащему его работу.