В Курахово части ВСУ могут оказаться в окружении. Что происходит на одном из самых сложных направлений фронта

„Передовые подразделения 20-й мотострелковой дивизии противника, очевидно, прорвались в село Дальнее, южнее Курахово. Оборона Кураховского выступа, вероятно, входит в завершающую стадию“, — пишет украинский военный аналитик Константин Машовец.

По его оценке, в самом опасном положении оказались украинские части, обороняющиеся к югу от Курахово. „Если в ближайшее время те наши подразделения, еще обороняющиеся в районе Елизаветовки и Екатериновки, не отойдут, по крайней мере, к Успеновке, то окажутся в окружении“, — считает эксперт.

Но этим проблемы ВСУ не ограничиваются. Российские войска активно наступают с юга и северо-востока в направлении села Константинополь, которое расположено на трассе Н15 Запорожье — Донецк в 15 км к западу от Курахово. Сходящиеся удары с двух направлений угрожают украинским войскам гораздо более глубоким охватом.

При этом местность не способствует обороне — украинские части прижаты к долине реки Волчья, а российские огневые позиции в основном находятся на возвышенностях.

Не первый раз

С потерей Авдеевки в феврале 2024 года и последующим продвижением российских войск на широком участке фронта в Донбассе украинские части неоднократно оказывались в ситуации, когда им грозило окружение.

Уже не раз казалось, что судьба подразделений, фланги которых медленно прогрызала российская армия, висит на волоске. Так было и в самой Авдеевке, и на Невельском выступе, и в Угледаре, и в других местах.

Всякий раз ВСУ выручало то, что наступающие российские части не располагали крупными механизированными резервами для развития оперативно-тактического успеха — проще говоря, создать угрозу окружения им удавалось, а реализовать — нет.