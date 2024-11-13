ПОДКАСТ | „Многим клиентам не по душе мой подход, некоторые клиенты мне тоже не по душе“. Адвокат Владимир Садеков – о том, как выбрать защитника в суде(2)
В новом эпизоде подкаста „Адвокатские истории“ журналисты RusDelfi обсудили с присяжным адвокатом Владимиром Садековым, как выбрать подходящего защитника, что нужно для того, чтобы стать адвокатом, и как владение эстонским языком влияет на карьеру юриста в судебной системе Эстонии.
Как выбрать „своего“ адвоката?
По мнению Садекова, при выборе адвоката важно учитывать профиль специалиста, отзывы и наличие „синергии“ между клиентом и защитником. „Это очень существенный вопрос, и я всё время с ним сталкиваюсь. Многим клиентам не по душе мой подход, а мне некоторые клиенты тоже не по душе, — признается Садеков. — Поэтому совместная работа не происходит, но это и нормально. В этом мире никто ничего никому не должен“.
Высокая стоимость услуг, уверен юрист, не обязательно свидетельствует о высоком профессионализме адвоката, а скорее говорит о его востребованности. „Общество само выбирает через естественный отбор наиболее востребованных адвокатов. Нельзя ведь назначить и раздуть адвоката из пустоты — рано или поздно он лопнет, как мыльный пузырь“, — считает адвокат, добавляя, что истинная квалификация подтверждается только со временем.
Что касается известности и публичности адвоката, Садеков убежден, что в отношениях с медиа важно соблюдать баланс. „Смотря что ты хочешь сказать в СМИ. Все зависит от твоего посыла и контекста. Ни один адвокат не должен восхвалять себя. Он может давать комментарии относительно какого-то конкретного дела, но не может заниматься самопиаром“, — подчеркивает Садеков. Он отмечает, что интервью следует давать не ради привлечения внимания к своей персоне, а для того, чтобы разъяснить суть происходящего в конкретном судебном деле.
„Если кто-то просит меня дать интервью в отношении какого-то кейса, я не откажусь, но я не подбегу к репортеру и не скажу: „Давай-ка ты меня сними. Я хочу дать интервью“. Ни в коем случае“, — добавляет он.
Слушайте также предыдущие выпуски подкаста с Владимиром Садековым:
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