„После оплаты коммуналки и налогов помрем в своей квартире без еды и в старом тряпье“. Нарвитяне с волнением ждут повышения тарифа на отопление

„Если ты человек с доходом, то можно взять кредит на утепление, но у меня 60% в доме - это пенсионеры. И как я должен убеждать человека, которому 80 лет, что кредит на 30 лет - это нормально“, - эмоционано говорит Копылов. В итоге в их доме даже чердак не утеплили.

Роман считает, что все семинары, которые государство проводит, объясняя нужность кредитных программ на утепления домов - это прямая продажа денег. „Я был на массе таких семинаров, нас хотят посадить на иглу кредитования, чтобы нами было легче управлять, - поясняет он. - Я экономист, я понимаю, что значит кредит сегодня и что значит кредит через год. Раньше кризисы наступали каждые 10 лет, мы успевали адаптироваться и вернуть заемные средства, а сейчас каждый год почти что-то случается. Довериться кредитованию - это просто поставить себя в зависимость от государства и банков“.

Анастасия - учитель, живет в сталинке недалеко от Променада в однокомнатной квартире. Платить за отопление ей приходится много, потому что дом не утеплен. Даже за этот теплый октябрь тариф оказался 1,27, она заплатила почти 47 евро, а прошлой зимой, по ее словам, он держался около 3,6. Когда она год назад сравнивала цены, то выяснилось, что многие ее коллеги платят за отопление столько же, сколько она, но за трехкомнатные квартиры. Женщина говорит, что, конечно, есть работа, голодной после оплаты счета не останется, но ей обидно, что деньги она платит, при этом все равно мерзнет. „Тапочки и свитера не спасают, уже включаю обогреватель, зимой вряд ли станет теплее, потому что в нашем доме много пенсионеров, стараются температуру держать минимально возможную, чтобы экономить, но я в итоге плачу еще и за электричество, - расстроено объясняет Анастасия. - Болеть мне нельзя, заменить меня на работе будет некому, а когда дома холодный пол - сразу болит горло, но и позволить себе другое жилье я не могу“.