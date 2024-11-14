„После оплаты коммуналки и налогов помрем в своей квартире без еды и в старом тряпье“. Нарвитяне с волнением ждут повышения тарифа на отопление(1)
Нарвитяне получили платежки за коммунальные услуги. Казалось бы, можно временно успокоиться - за отопление у многих пришел счет даже меньше, чем в прошлом году, потому что второй осенний месяц выдался теплым. Но горожане с волнением ждут декабря, когда считать стоимость отопления придется по новым расценкам, которые на 50% станут выше нынешних. Платить нарвитяне не отказывают, но дома в городе практически не утеплены, а значит, платежки января станут тем еще подарком.
„Повышение будет с 1 декабря, поэтому сейчас мы еще не вздрогнули“, - говорит Роман Копылов, председатель квартирного товарищества дома на улице Вестервали, 6. У него стаж 22 года.
„Я ежемесячно контролирую цены, но пока судить рано, хотя и успокаиваться рано, - продолжает Роман. - Как бы нам не говорили, что Enefit запустит 11 блок Балтийской электростанции, думаю, этого не произойдет, так как это коммерческая компания, которая заинтересована в прибыли, а с запуском блока она ее не получит“.
Светлана Нурутдинова, председатель квартирного товарищества четырехэтажки на улице Йола, 3, рассказывает, что сейчас они заплатили меньше за отопление, чем в октябре прошлого года. Как раз по той причине, что с октябрем повезло, и он оказался теплым. Так, за всех собственников этого дома был сделан перевод 4546 евро, а год назад - 2610. В этом году они заплатили по тарифу 0,88, а в прошлом - 1,54.
По словам Светланы, жители дома, в котором она является председателем, не решились ни на какие кредиты, но сделали утепление вокруг труб в подвале. Светлана говорит, что люди не жалуются, а на вопрос готовы ли платить за отопление по новой цене, отвечают: „А что делать, застрелиться? Платить все равно надо“.
Такое настроение горожан подтверждает и Роман Копылов. По его словам, люди не возмущаются, они затягивают пояса, вынужденно готовятся напрягаться, потому что в холоде сидеть невозможно. „Если пойдет больше расход на коммуналку, значит, они уменьшат расход на одежду, питание, поездки, - говорит Копылов. - Насколько пояс можно затянуть? Насколько нам перекроют кислород? Кажется, нас сейчас ведут к тому, что мы после оплаты коммуналки и налогов, помрем в своей квартире без еды и в старом тряпье“. По мнению Романа, такого плачевного состояния экономики на всем протяжении существования независимой Эстонии, не было никогда.
„У нас старый дом, держим температуру 18-23 градуса, если поднимем на пару градусов - все, скачок цены за отопление будет сразу резким“, - поясняет ситуацию председатель квартирного товарищества. Он предлагал собственникам в этом году утеплить чердак, так как, по его мнению, невозможно вложить деньги и сразу утеплить весь дом, но сделать это частями до подъема цен на отопление было бы возможно.
„Если ты человек с доходом, то можно взять кредит на утепление, но у меня 60% в доме - это пенсионеры. И как я должен убеждать человека, которому 80 лет, что кредит на 30 лет - это нормально“, - эмоционано говорит Копылов. В итоге в их доме даже чердак не утеплили.
Роман считает, что все семинары, которые государство проводит, объясняя нужность кредитных программ на утепления домов - это прямая продажа денег. „Я был на массе таких семинаров, нас хотят посадить на иглу кредитования, чтобы нами было легче управлять, - поясняет он. - Я экономист, я понимаю, что значит кредит сегодня и что значит кредит через год. Раньше кризисы наступали каждые 10 лет, мы успевали адаптироваться и вернуть заемные средства, а сейчас каждый год почти что-то случается. Довериться кредитованию - это просто поставить себя в зависимость от государства и банков“.
Анастасия - учитель, живет в сталинке недалеко от Променада в однокомнатной квартире. Платить за отопление ей приходится много, потому что дом не утеплен. Даже за этот теплый октябрь тариф оказался 1,27, она заплатила почти 47 евро, а прошлой зимой, по ее словам, он держался около 3,6. Когда она год назад сравнивала цены, то выяснилось, что многие ее коллеги платят за отопление столько же, сколько она, но за трехкомнатные квартиры. Женщина говорит, что, конечно, есть работа, голодной после оплаты счета не останется, но ей обидно, что деньги она платит, при этом все равно мерзнет. „Тапочки и свитера не спасают, уже включаю обогреватель, зимой вряд ли станет теплее, потому что в нашем доме много пенсионеров, стараются температуру держать минимально возможную, чтобы экономить, но я в итоге плачу еще и за электричество, - расстроено объясняет Анастасия. - Болеть мне нельзя, заменить меня на работе будет некому, а когда дома холодный пол - сразу болит горло, но и позволить себе другое жилье я не могу“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.