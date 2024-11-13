Мнение
13.11.2024, 19:44

МНЕНИЕ | Депутат Рийгикогу: мы поможем гражданам России. Если они докажут лояльность и разделят наши ценности

 
Яанус Карилайд
Яанус Карилайд
Яанус Карилайд
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Социал-демократы осознанно ищут поддержку прежде всего среди русской общины, нагнетая их проблемы и страхи. Строить такой искусственный политический барьер — безответственно. Один из аргументов, который социал-демократы часто используют в последнее время, заключается в том, что среди российских граждан якобы есть и патриоты Эстонии. Интересно, почему они не вспомнили этот аргумент, когда решили оторвать русскую православную церковь от Московского патриархата, пишет депутат Рийгикогу Яанус Карилайд (Isamaa).

Эстонское государство готово приложить усилия и скорректировать свою политику так, чтобы гражданам России, которые хотят отказаться от российского гражданства и разделяют ценности Эстонской Республики, предоставлялась юридически надёжная возможность получить гражданство Эстонии, несмотря на бюрократические препятствия, выставленные Россией.

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