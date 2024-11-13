МНЕНИЕ | Депутат Рийгикогу: мы поможем гражданам России. Если они докажут лояльность и разделят наши ценности

Социал-демократы осознанно ищут поддержку прежде всего среди русской общины, нагнетая их проблемы и страхи. Строить такой искусственный политический барьер — безответственно. Один из аргументов, который социал-демократы часто используют в последнее время, заключается в том, что среди российских граждан якобы есть и патриоты Эстонии. Интересно, почему они не вспомнили этот аргумент, когда решили оторвать русскую православную церковь от Московского патриархата, пишет депутат Рийгикогу Яанус Карилайд (Isamaa).