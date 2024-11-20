АНАЛИЗ СПУТНИКОВЫХ СНИМКОВ | Что происходит на российских военных базах у границы Эстонии и насколько большую угрозу они для нас представляют
У россиян есть несколько военных баз у границ стран Балтии и Польши. Хотя эти базы были истощены войной в Украине, новейшие спутниковые снимки свидетельствуют о быстром развитии инфраструктуры на некоторых из них. А в результате путинской военной реформы количество подразделений по ту сторону нашей границы увеличится в несколько раз.
В этом году Россия потратила на войну 115 миллиардов евро — семь государственных бюджетов Эстонии. В ближайшем будущем эта сумма увеличится. Российский диктатор Владимир Путин клятвенно обещает увеличить силы агрессора до полутора миллионов военнослужащих и создать новую армию у границ Эстонии: по крайней мере, согласно документам, несколько существующих подразделений будут усилены вдвое. Эстонии, Латвии и Литве постоянно достается от пропагандистов на российском государственном телевидении, которые грозятся восстановить в странах Балтии российскую власть путем кровопролития.
Насколько же на самом деле велик военный потенциал государства-агрессора у границ Эстонии? Что произойдет, если российские войска будут выведены из Украины?