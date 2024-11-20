АНАЛИЗ СПУТНИКОВЫХ СНИМКОВ | Что происходит на российских военных базах у границы Эстонии и насколько большую угрозу они для нас представляют

В этом году Россия потратила на войну 115 миллиардов евро — семь государственных бюджетов Эстонии. В ближайшем будущем эта сумма увеличится. Российский диктатор Владимир Путин клятвенно обещает увеличить силы агрессора до полутора миллионов военнослужащих и создать новую армию у границ Эстонии: по крайней мере, согласно документам, несколько существующих подразделений будут усилены вдвое. Эстонии, Латвии и Литве постоянно достается от пропагандистов на российском государственном телевидении, которые грозятся восстановить в странах Балтии российскую власть путем кровопролития.

Насколько же на самом деле велик военный потенциал государства-агрессора у границ Эстонии? Что произойдет, если российские войска будут выведены из Украины?

Eesti Ekspress нашел все российские военные базы, расположенные вдоль эстонской и латвийской границы от Мурманска до Калининграда и подготовил самый подробный из имеющихся на сегодняшний день анализов существующей российской военной угрозы для Эстонии и того, как мы будем противостоять ей в случае необходимости.

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