Город, помоги автолюбителям, не тормози их на светофорах!

Я ученик государственной гимназии Пельгулинна, и на одном из предметов по выбору мне дали задание — придумать и разработать петицию. Я решил поднять тему, актуальную как для людей, пользующихся общественным транспортом, так и для тех, кто передвигается на личном транспорте. А именно — поговорить о „зелёной волне“.

„Зелёная волна“ — это система, когда светофоры работают так, чтобы машины, едущие с нужной скоростью, проезжали несколько перекрёстков подряд на зелёный свет. Это делает движение на дорогах более плавными, а значит и безопасным. Ведь всегда лучше, если движение продуманное и с точки зрения логистики правильное. Когда едешь по Нымме в сторону торгового центра Ярве, то постоянно тормозишь, ведь на каждом светофоре загорается красный свет. Эта проблема касается и других дорог, но „зелёная волна“ может стать хорошим решением.