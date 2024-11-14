14.11.2024, 11:55
Город, помоги автолюбителям, не тормози их на светофорах!
ФОТО: | Delfi Meedia
Постоянное стояние в заторах утомляет, концентрация и внимания водителя рассеиваются, и он может случайно выехать на встречную полосу, проехать на красный сигнал светофора, спровоцировать дорожно-транспортное происшествие. Октябрь был месяцем ментального здоровья. Но какое может быть ментальное здоровье в пробках? — пишет гражданский активист Андрей Терехов.
Я ученик государственной гимназии Пельгулинна, и на одном из предметов по выбору мне дали задание — придумать и разработать петицию. Я решил поднять тему, актуальную как для людей, пользующихся общественным транспортом, так и для тех, кто передвигается на личном транспорте. А именно — поговорить о „зелёной волне“.
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