ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Пярнуский „Садам“ завершил свое выступление в Еврокубке ФИБА разгромным поражением от поляков

Первая четверть прошла в упорной борьбе и завершилась с минимальным преимуществом польского клуба — 19:18. В начале второй четверти „Садам“ уверенно держался на уровне, но в последние три минуты первой половины хозяева сделали рывок. На большой перерыв команда из курортной столицы ушла, уступая со счётом 32:42.