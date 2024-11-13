13.11.2024, 15:21
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Пярнуский „Садам“ завершил свое выступление в Еврокубке ФИБА разгромным поражением от поляков
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 13 ноября, баскетбольный клуб „Садам“ из Пярну завершит свой евросезон выездным поражением от польской „Спойнией“ со счетом 59:83. Видеообзор и матч в записи доступны только подписчикам Delfi.
Первая четверть прошла в упорной борьбе и завершилась с минимальным преимуществом польского клуба — 19:18. В начале второй четверти „Садам“ уверенно держался на уровне, но в последние три минуты первой половины хозяева сделали рывок. На большой перерыв команда из курортной столицы ушла, уступая со счётом 32:42.
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