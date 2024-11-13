Баскетбол
13.11.2024, 14:42

ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Еврокубок ФИБА: „Калев/Крамо“ прервал пятиматчевую серию без поражений, проиграв в овертайме

 
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В среду, 13 ноября, баскетбольная команда „Калев/Крамо“ завершила групповой этап Еврокубка ФИБА, потерпев в овертайме поражение на выезде от венгерской „Альбы Фехервар“ со счётом 90:93. Видеообзор и матч в записи доступны только подписчикам Delfi.

„Калев/Крамо“ начал первую четверть с отставания 5:13, но быстро наладил игру и вышел на первый короткий перерыв уже лидером — 21:18.

Во второй четверти „Калев/Крамо“ уверенно контролировал ход матча, в какой-то момент увеличив отрыв до 12 очков. На большой перерыв команды ушли при счёте 45:39 в пользу эстонского чемпиона.

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