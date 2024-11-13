ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: команда „Тартуского университета“ обыграла „Авис Утилитас“ в овертайме

В первой четверти обе команды никак не могли набрать темп, допуская множество простых ошибок и потерь мяча — у „Авис Утилитаса“ их накопилось целых шесть. Никто из игроков не выделился на фоне других, и игра шла очко в очко. По итогам стартовой четверти счёт составил 17:14 в пользу хозяев из Тарту.

В начале второй четверти „Рапла“ показала довольно сильную защиту и сумела быстро захватить небольшое преимущество. Этот период также ознаменовался ошибками хозяев на простых бросках. Во многом успеху „Раплы“ способствовало хорошее нападение на подборе, благодаря которому они получили множество вторых шансов на очки. В какой-то момент „Рапла“ даже вела с разницей в 12 очков, но к концу первой половины разрыв сократился. На перерыв команды ушли при счёте 38:33 в пользу „Раплы“. Больше всего отличился Джалин МакКрири, набравший 10 очков и сделавший 8 подборов за „Раплу“. Лучшим у „Тарту“ стал Омар Эль-Шейх с 9 очками и 4 подборами.