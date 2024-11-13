„Люди начнут еще больше страдать“. Как решение о повышении пенсионного возраста повлияет на нарвитян?

Алексей Евграфов, депутат Нарвского горсобрания, председатель правящей фракции Narva

– Я никак не могу приветствовать государственную инициативу. Люди начнут еще больше страдать от этого решения. В очередной раз мы экономим на наших людях, на их здоровье. Я слышал министра в Рийгикогу, она говорила, что люди могут позволить себе работать и в более старшем возрасте, так как со здоровьем у них все нормально обычно. Это мнение оторвано от реальной жизни. Наши министры просто не знают, что такое, например, работать в школе: эмоциональное выгорание наступает быстро у учителей.

Интерес государства даже не в том, чтобы люди дольше платили налоги. Надо понимать, что люди пенсионного возраста на рынке труда за редким исключением не востребованы. Например, учителя, которые владеют эстонским, будут работать до победного конца, но таких единицы. Государство не хочет платить пенсии – вот, в чем дело. Ситуация патовая – работу людям в их возрасте не найти, а город недополучает поступления с подоходного налога в свою казну.

Андрей Фишер, депутат Нарвского горсобрания, фракция Respekt

– То, что пенсионный возраст будет повышаться, говорилось давно. К сожалению, он и дальше будет расти_ он поднимается практически во всех странах. Продолжительность жизни увеличивается, экономически получается, что количество работающих содержит все большее количество пенсионеров, если не менять пенсионный возраст, то может наступить момент, когда у государства не хватит средств платить достойные пенсии. Но это палка о двух концах.

Во-первых, я скажу как человек, это печально и нежелательно. Но, во-вторых, с точки зрения экономики государства и отдельного города – это вынужденный шаг. Это дает возможность получать больше налогов в городской бюджет, поэтому город в целом от такого решения правительства не должен пострадать.

Вопрос в балансе. Хочется, чтобы Рийгикогу нашел этот баланс, чтобы это было не настолько плохо для людей и не было бы так критично для бюджета государства.