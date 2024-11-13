ВИДЕО | В Севастополе взорвался автомобиль. По информации Baza, погиб капитан 1-го ранга Черноморского флота

По его словам, сообщения о взрыве поступило на телефон службы 112 в 09:53 по местному времени (08:53 мск). Прибывшие на место пожарные эвакуировали из автомобиля водителя, но сотрудники скорой помощи не смогли его спасти, он умер от полученных травм. Развожаев уточнил, что погибший — военнослужащий, передает „Медуза“.

„Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии“, — заявил губернатор.

Телеграм-канал Baza утверждает, что во взорванной машине находится капитан 1-го ранга Черноморского флота. Его автомобиль стоял на парковке у магазина на улице Тараса Шевченко. Baza и Mash пишут, что, по предварительным данным, в машине сработало самодельное взрывное устройство. Очевидцы рассказали, что водителю оторвало ноги.

По информации Mash, в результате взрыва машины в Севастополе погиб начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота, капитан I ранга Валерий Т. Телеграм-канал утверждает, что взрывное устройство было закреплено на днище автомобиля со стороны водителя. В действие оно было приведено дистанционно. Погибшему было 47 лет.

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