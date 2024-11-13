ФОТО и МАТЧ В ЗАПИСИ | Кубок CEV: „Сельвер/ТалТех“ уверенно обыграл румынский клуб

После равного начала со счетом 4:4 команда „Сельвер/ТалТех“ совершила четырёхочковый рывок, вынудив румын взять быстрый тайм-аут. Это решение принесло свои плоды: вскоре счет сравнялся – 9:9. Далее игра шла на равных вплоть до середины сета, пока гости, действуя более результативно в атаке, не вырвались вперед, сделав счет 20:17. С этого момента хозяева так и не смогли восстановить равенство, и первый сет завершился победой гостей – 25:20.