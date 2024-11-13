13.11.2024, 11:45
МНЕНИЕ | Чиновники будут управлять родами? Рождаемость падает, родильные отделения закрываются(1)
„Чиновники хотят управлять родовспоможением с помощью бюрократии“
Из всех зарегистрированных в Нарве беременностей около 40% были прерваны
С января по август этого года в Эстонии родилось на 800 детей меньше, чем в прошлом году
Закрытие родильных отделений увеличивает риски для жизни и здоровья женщин и новорожденных
ФОТО: Erakogu
Министерские чиновники ошибочно предполагают, что родильное отделение целесообразно содержать только при условии проведения в нем не менее 300 родов в год. Следуя этой логике, под вопрос ставится существование родильных отделений не только в Нарвской больнице, но и в больницах Ярвамаа, Курессааре, Вильянди, Раквере и Выру, считает Юллар Ланно, член правления Нарвской больницы.