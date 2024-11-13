Мнение
13.11.2024, 11:45

МНЕНИЕ | Чиновники будут управлять родами? Рождаемость падает, родильные отделения закрываются

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„Чиновники хотят управлять родовспоможением с помощью бюрократии“

  • Из всех зарегистрированных в Нарве беременностей около 40% были прерваны

  • С января по август этого года в Эстонии родилось на 800 детей меньше, чем в прошлом году

  • Закрытие родильных отделений увеличивает риски для жизни и здоровья женщин и новорожденных

Юллар Ланно
Юллар Ланно, член правления Нарвской больницы
Юллар Ланно, член правления Нарвской больницы
ФОТО: Erakogu

Министерские чиновники ошибочно предполагают, что родильное отделение целесообразно содержать только при условии проведения в нем не менее 300 родов в год. Следуя этой логике, под вопрос ставится существование родильных отделений не только в Нарвской больнице, но и в больницах Ярвамаа, Курессааре, Вильянди, Раквере и Выру, считает Юллар Ланно, член правления Нарвской больницы.

С января по август этого года в Эстонии родилось на 800 детей меньше, чем в прошлом году. Снижение рождаемости связано с социально-экономическими причинами, которые, по мнению демографов, временные, и обусловлены ростом стоимости жизни.

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