МНЕНИЕ | Чиновники будут управлять родами? Рождаемость падает, родильные отделения закрываются

Министерские чиновники ошибочно предполагают, что родильное отделение целесообразно содержать только при условии проведения в нем не менее 300 родов в год. Следуя этой логике, под вопрос ставится существование родильных отделений не только в Нарвской больнице, но и в больницах Ярвамаа, Курессааре, Вильянди, Раквере и Выру, считает Юллар Ланно, член правления Нарвской больницы.