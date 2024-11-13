Договорной матч или совпадение? В Эстонии разгорается баскетбольный скандал

Команда „TSA/Eurokomplekt“, занимающая нижние строчки турнирной таблицы первой лиги, демонстрирует непредсказуемые результаты в этом сезоне. В матче против „Rapla KK Nobe“ они завершили первую половину со счетом 32:30 в свою пользу, но к финальной сирене уступили с итогом 65:75. В игре с „Paide Viking Window“ TSA также ушла на перерыв с небольшим преимуществом 40:39, однако завершила встречу поражением 77:86.

Колебания в результатах — естественная часть спорта, и они не всегда свидетельствуют о чем-то подозрительном. Однако в начале ноября внимание профессиональных игроков привлекло нелогичное движение линий ставок на одном из матчей с участием команды TSA, что побудило букмекеров полностью исключить его из списка ставок в режиме in-play. Для баскетбольных событий это крайне редкое явление, обычно свидетельствующее о том, что ставки делаются на маловероятный исход, что и порождает обоснованные подозрения в возможном договорном характере матча. На данный момент это остается лишь предположением.