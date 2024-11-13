13.11.2024, 10:37
Договорной матч или совпадение? В Эстонии разгорается баскетбольный скандал
ФОТО: | picture alliance / SVEN SIMON
В матче первой лиги Эстонии по баскетболу зафиксировано аномальное движение ставок, что вызвало подозрения у букмекеров. Включение систем мониторинга подтвердило основания для сомнений в честности игры и возможном договорном характере встречи.
Команда „TSA/Eurokomplekt“, занимающая нижние строчки турнирной таблицы первой лиги, демонстрирует непредсказуемые результаты в этом сезоне. В матче против „Rapla KK Nobe“ они завершили первую половину со счетом 32:30 в свою пользу, но к финальной сирене уступили с итогом 65:75. В игре с „Paide Viking Window“ TSA также ушла на перерыв с небольшим преимуществом 40:39, однако завершила встречу поражением 77:86.
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