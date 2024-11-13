13.11.2024, 08:02
Россия нанесла ракетный удар по Киеву
ФОТО: | Delfi Meedia
Утром 13 ноября Россия атаковала Киев крылатыми ракетами.
Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко.
„Воздушная тревога связана с ракетной опасностью из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС!“, - написал Попко. Он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
Кроме этого, как сообщает DW, РФ атаковала Украину баллистическими ракетами и шахедами.
Новостное агентство УНИАН публикует кадры из столичного метро, отмечая, что по состоянию на 8 утра отбоя воздушной тревоги не было.
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