Россия нанесла ракетный удар по Киеву

Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко.

„Воздушная тревога связана с ракетной опасностью из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС!“, - написал Попко. Он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Кроме этого, как сообщает DW, РФ атаковала Украину баллистическими ракетами и шахедами.

Новостное агентство УНИАН публикует кадры из столичного метро, отмечая, что по состоянию на 8 утра отбоя воздушной тревоги не было.

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