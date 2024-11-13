В Пентагоне озвучили оставшуюся сумму для помощи Украине

Пентагон уточнил оставшуюся сумму, предназначенную на оказание военной помощи Украине, ведущей оборонительную войну против РФ: суммарно она составляет 9,3 млрд долларов, что составляет примерно 8,8 млрд евро. Об этом 12 ноября сообщил официальный представитель американского министерства обороны генерал-майор ВВС США Пэт Райдер в ходе брифинга для прессы. Представитель Пентагона подчеркнул, что США используют все имеющиеся средства для помощи Украине до того, как к управлению страной приступит команда нового президента Соединенных Штатов.

Так, по программе Presidential Drawdown Authority осталось более 7 млрд долларов (4,3 утвержденных Конгрессом в апреле и 2,8, которые стали доступны после пересчетов), а еще около 2,2 млрд доступны по программе USAI (Инициатива содействия безопасности Украины), написал в соцсети Х корреспондент издания „Голос Америки“ Остап Яриш.

По его данным, с апреля до середины октября Штаты поставили в Украину 83 процента обещанных боеприпасов, 67 процентов средств противовоздушной обороны (ПВО) и 60 процентов других вооружений, передает агентство УНИАН.

17 декабря выборщики в своих штатах подтвердят избрание президента и вице-президента США.

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