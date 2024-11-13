В Пентагоне озвучили оставшуюся сумму для помощи Украине
Министерство обороны США имеет еще 9,3 млрд долларов на поддержку Украины. Представитель Пентагона, как передает DW, заверил, что все эти средства успеют использовать до передачи власти команде Трампа.
Пентагон уточнил оставшуюся сумму, предназначенную на оказание военной помощи Украине, ведущей оборонительную войну против РФ: суммарно она составляет 9,3 млрд долларов, что составляет примерно 8,8 млрд евро. Об этом 12 ноября сообщил официальный представитель американского министерства обороны генерал-майор ВВС США Пэт Райдер в ходе брифинга для прессы. Представитель Пентагона подчеркнул, что США используют все имеющиеся средства для помощи Украине до того, как к управлению страной приступит команда нового президента Соединенных Штатов.
Так, по программе Presidential Drawdown Authority осталось более 7 млрд долларов (4,3 утвержденных Конгрессом в апреле и 2,8, которые стали доступны после пересчетов), а еще около 2,2 млрд доступны по программе USAI (Инициатива содействия безопасности Украины), написал в соцсети Х корреспондент издания „Голос Америки“ Остап Яриш.
По его данным, с апреля до середины октября Штаты поставили в Украину 83 процента обещанных боеприпасов, 67 процентов средств противовоздушной обороны (ПВО) и 60 процентов других вооружений, передает агентство УНИАН.
17 декабря выборщики в своих штатах подтвердят избрание президента и вице-президента США.
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