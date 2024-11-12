Правда ли, что Илон Маск опубликовал твит с изображением „последнего доллара для Зеленского“?
В ноябре 2024 года, вскоре после завершения выборов президента США, в Сети разошёлся скриншот поста бизнесмена в соцсети X. Это была картинка долларовой купюры, на которой Трамп показывает средний палец, и подпись, что это последний доллар для президента Украины. Мы проверили подлинность этого изображения.
Скриншот стал массово распространяться 6 ноября, спустя несколько часов после закрытия избирательных участков на выборах президента США. Судя по снимку экрана, Илон Маск опубликовал в соцсети X изображение доллара, на котором вместо Джорджа Вашингтона изображён Дональд Трамп, показывающий средний палец. „Последний доллар для Зеленского“, — гласит англоязычная подпись. О предполагаемом твите Маска написали Telegram-каналы „Zлой пруф“ (260 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Башни Кремля“ (220 000), „Россия сейчас“ (209 000), „Дядя Слава“ (204 000), „Путин в Telegram“ (182 000), „Белорусский силовик“ (171 000) и др
5 ноября в США состоялись выборы президента страны. Основными кандидатами стали действующий вице-президент, демократка Камала Харрис и экс-президент, республиканец Дональд Трамп. За подсчётом голосов следили все ключевые американские СМИ. Первым о победе Трампа объявил телеканал Fox News — 6 ноября в 09:45 по московскому времени его аналитики пришли к выводу, что политик набирает большинство голосов в Висконсине и тем самым преодолевает необходимую для избрания отметку в 270 голосов выборщиков от штатов. Вскоре Трамп обратился к своим сторонникам с речью, в которой назвал себя следующим президентом США. Чуть больше чем через час после Fox News о победе Трампа сообщили и другие американские телеканалы.
Миллиардер Илон Маск — активный сторонник Трампа. Он поддерживал политика в соцсетях, выступал на его митингах, а с момента покушения на экс-президента в июле пожертвовал на его избирательную кампанию почти $120 млн. Перед выборами предприниматель также учредил проект America PAC, который собирал донаты в пользу кампании Трампа и продвигал петицию в поддержку свободы слова и права на ношение оружия. В колеблющихся штатах подписантам, убедившим других избирателей зарегистрироваться для голосования, платили вознаграждение от $47 до $100, также среди них ежедневно разыгрывали приз в размере $1 млн. За организацию такой лотереи против Маска подали иск в Пенсильвании, но суд накануне основного дня голосования решил, что не станет её запрещать. Часть своей речи в ночь выборов Трамп посвятил бизнесмену, назвав его новой звездой и супергением.
Судя по вирусному скриншоту, Маск, предположительно, опубликовал отредактированное изображение банкноты в $1, а потом (что примечательно, спустя час) репостнул этот твит, сопроводив его подписью о Владимире Зеленском. „Проверено“ не удалось обнаружить ни одного из этих двух постов в верифицированном аккаунте бизнесмена в соцсети X. Не нашли мы и других скриншотов любой из этих публикаций, и это особенно подозрительно, учитывая, что, судя по снимку экрана, их увидели по меньшей мере 35,4 млн пользователей (всего у Маска более 200 млн подписчиков в X).
На разошедшемся по Telegram-каналам изображении указана дата публикации — 6 ноября в 07:50. Хотя достоверно установить часовой пояс, в котором находился автор скриншота, невозможно, на него может косвенно указывать русскоязычный интерфейс X. Если предположить, что твит был опубликован в 07:50 по московскому времени, то в тот момент следующего президента США ещё не назвало ни одно крупное американское СМИ (впрочем, Трамп лидировал, а Маск уже постил твиты о скорой победе). При этом самая ранняя публикация скриншота, которую нашло „Проверено“, появилась в прокремлёвском Telegram-канале „Башни Кремля“ только в 13:16 по московскому времени. Это спустя три с половиной часа после того, как Fox News первым объявил о возвращении Трампа в Белый дом.
Все источники, написавшие о предполагаемом посте Илона Маска, приложили один и тот же скриншот: на нём совпадает время публикации, количество реплаев, лайков, репостов и просмотров. Примечательно, что каналы, распространявшие снимок экрана, не прилагали ссылку на сам твит, из-за чего проверить сохранённые копии поста в Internet Archive и аналогичных сервисах не представляется возможным. „Проверено“ изучило архивированные копии профиля Маска в соцсети X — ближайшая к дате предполагаемой публикации сделана 6 ноября в 16:30 по московскому времени, но и на ней нет распространяемого поста.
Вероятно, скриншот был подделан с помощью программ для редактирования изображений, а за основу взят один из оригинальных твитов Маска. Создатели подобных фейков нередко редактируют код страницы, но в этом случае применение такого метода менее вероятно (по крайней мере, „Проверено“ не смогло с его помощью добавить в пост картинку перед тем, как сделать снимок экрана).
О твите, который якобы опубликовал Маск, писали преимущественно русскоязычные ресурсы, в то время как ни одно авторитетное американское или украинское издание о „последнем долларе для Зеленского“ не сообщило. При этом многие твиты бизнесмена не оставались без внимания СМИ и официальных лиц, в том числе когда владелец X делился своими мыслями о войне в Украине. К примеру, в октябре 2022 года Маск опубликовал в соцсети свой мирный план по урегулированию конфликта, который предполагал повторное проведение референдумов на аннексированных территориях под контролем ООН, признание Крыма частью России и нейтральный статус Украины. Тогда об этой инициативе рассказали российские, украинские и американские СМИ, а своей реакцией на неё в тот же день поделились Зеленский и советник руководителя Офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Впрочем, ранее Маск действительно публиковал посты, высмеивающие президента Украины. В октябре 2023 года, через год после предложенного им мирного плана, предприниматель выложил картинку, на которой лицо героя известного мема было заменено на лицо Зеленского. Подпись гласит: „Когда прошло уже пять минут, а ты не попросил миллиард долларов помощи“. Незадолго до выборов в том же духе высказывался и Трамп, назвав Зеленского величайшим торговцем в истории. По словам американского политика, украинский президент каждый раз после посещения США уезжает как минимум с $60 млрд (по данным Кильского института мировой экономики, ведущего подсчёт выделенной Украине помощи, общий объём поддержки Киева со стороны Вашингтона оценивается в €84,7 млрд, при этом Зеленский с 2022 года ездил в Соединённые Штаты пять раз).
Таким образом, нет никаких доказательств того, что Маск выкладывал твит про „последний доллар для Зеленского“. В блоге бизнесмена этого поста нет и, судя по многочисленным косвенным доказательствам, никогда не было.
Итог: Фейк