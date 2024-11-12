Правда ли, что Илон Маск опубликовал твит с изображением „последнего доллара для Зеленского“?

Миллиардер Илон Маск — активный сторонник Трампа. Он поддерживал политика в соцсетях, выступал на его митингах, а с момента покушения на экс-президента в июле пожертвовал на его избирательную кампанию почти $120 млн. Перед выборами предприниматель также учредил проект America PAC, который собирал донаты в пользу кампании Трампа и продвигал петицию в поддержку свободы слова и права на ношение оружия. В колеблющихся штатах подписантам, убедившим других избирателей зарегистрироваться для голосования, платили вознаграждение от $47 до $100, также среди них ежедневно разыгрывали приз в размере $1 млн. За организацию такой лотереи против Маска подали иск в Пенсильвании, но суд накануне основного дня голосования решил , что не станет её запрещать. Часть своей речи в ночь выборов Трамп посвятил бизнесмену, назвав его новой звездой и супергением.

5 ноября в США состоялись выборы президента страны. Основными кандидатами стали действующий вице-президент, демократка Камала Харрис и экс-президент, республиканец Дональд Трамп. За подсчётом голосов следили все ключевые американские СМИ. Первым о победе Трампа объявил телеканал Fox News — 6 ноября в 09:45 по московскому времени его аналитики пришли к выводу, что политик набирает большинство голосов в Висконсине и тем самым преодолевает необходимую для избрания отметку в 270 голосов выборщиков от штатов. Вскоре Трамп обратился к своим сторонникам с речью, в которой назвал себя следующим президентом США. Чуть больше чем через час после Fox News о победе Трампа сообщили и другие американские телеканалы.

Скриншот стал массово распространяться 6 ноября, спустя несколько часов после закрытия избирательных участков на выборах президента США. Судя по снимку экрана, Илон Маск опубликовал в соцсети X изображение доллара, на котором вместо Джорджа Вашингтона изображён Дональд Трамп, показывающий средний палец. „Последний доллар для Зеленского“, — гласит англоязычная подпись. О предполагаемом твите Маска написали Telegram-каналы „ Zлой пруф “ (260 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ Башни Кремля “ (220 000), „ Россия сейчас “ (209 000), „ Дядя Слава “ (204 000), „ Путин в Telegram “ (182 000), „ Белорусский силовик “ (171 000) и др

Судя по вирусному скриншоту, Маск, предположительно, опубликовал отредактированное изображение банкноты в $1, а потом (что примечательно, спустя час) репостнул этот твит, сопроводив его подписью о Владимире Зеленском. „Проверено“ не удалось обнаружить ни одного из этих двух постов в верифицированном аккаунте бизнесмена в соцсети X. Не нашли мы и других скриншотов любой из этих публикаций, и это особенно подозрительно, учитывая, что, судя по снимку экрана, их увидели по меньшей мере 35,4 млн пользователей (всего у Маска более 200 млн подписчиков в X).

На разошедшемся по Telegram-каналам изображении указана дата публикации — 6 ноября в 07:50. Хотя достоверно установить часовой пояс, в котором находился автор скриншота, невозможно, на него может косвенно указывать русскоязычный интерфейс X. Если предположить, что твит был опубликован в 07:50 по московскому времени, то в тот момент следующего президента США ещё не назвало ни одно крупное американское СМИ (впрочем, Трамп лидировал, а Маск уже постил твиты о скорой победе). При этом самая ранняя публикация скриншота, которую нашло „Проверено“, появилась в прокремлёвском Telegram-канале „Башни Кремля“ только в 13:16 по московскому времени. Это спустя три с половиной часа после того, как Fox News первым объявил о возвращении Трампа в Белый дом.

Все источники, написавшие о предполагаемом посте Илона Маска, приложили один и тот же скриншот: на нём совпадает время публикации, количество реплаев, лайков, репостов и просмотров. Примечательно, что каналы, распространявшие снимок экрана, не прилагали ссылку на сам твит, из-за чего проверить сохранённые копии поста в Internet Archive и аналогичных сервисах не представляется возможным. „Проверено“ изучило архивированные копии профиля Маска в соцсети X — ближайшая к дате предполагаемой публикации сделана 6 ноября в 16:30 по московскому времени, но и на ней нет распространяемого поста.