Новости Ида-Вирумаа
12.11.2024, 21:30

„Два месяца ждать приема — это недолго". Почему в Ида-Вирумаа не хватает психиатров? Изменится ли ситуация?

 
Очередь в больницу Ахтме для записи на прием к психиатру занимают иногда в 7 утра
Очередь в больницу Ахтме для записи на прием к психиатру занимают иногда в 7 утра
ФОТО: Римма Волкова | Erakogu

В Ида-Вирумаа амбулаторные психиатрические услуги оказывает прежде всего больница Ахтме, а также Нарвская больница и Ида-Вируская центральная больница. Кроме того, есть и частные клиники, которые сотрудничают с Кассой здоровья, например, центр оздоровления Corrigo. Но попасть на прием к психиатру все равно сложно, так как желающих слишком много, а врачей не хватает. Чтобы записаться на прием в Ахтме часто люди по несколько часов стоят на улице. RusDelfi выяснил, сколько психиатров работает в Ида-Вирумаа и почему такие проблемы с доступностью приема.

В Нарвской больнице RusDelfi рассказали, что ситуация с психиатрами плохая по всей Эстонии. „В этом году обучение на психиатра завершили всего девять человек для двадцати больниц, даже если в дальнейшем места для резидентуры будут заполняться, впереди ожидается ещё больший дефицит психиатров, — уточняет масштаб нехватки специалистов член правления больницы Юллар Ланно. — Найти новых психиатров для работы в Нарве — это самая серьезная задача для нас“.

В Нарвской больнице с 2022 года работает только один психиатр — это доктор Андрей Ташкин. Ему помогают три медсестры, к которым при необходимости можно обратиться за советом. „Если у пациента или его близких возникают подозрения на проблемы с психическим здоровьем, им рекомендуется сначала обсудить свои опасения с семейным врачом, — говорит главная сестра больницы Наталья Метелица. — В экстренной ситуации, когда жизнь пациента или других людей находится под угрозой, следует немедленно обратиться в отделение экстренной медицины или вызвать скорую помощь. Если требуется стационарное лечение, лечебные учреждения договариваются о дальнейших действиях, чтобы выбрать наилучший подход к конкретному случаю“.

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