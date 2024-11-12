„Два месяца ждать приема — это недолго". Почему в Ида-Вирумаа не хватает психиатров? Изменится ли ситуация?

В Ида-Вирумаа амбулаторные психиатрические услуги оказывает прежде всего больница Ахтме, а также Нарвская больница и Ида-Вируская центральная больница. Кроме того, есть и частные клиники, которые сотрудничают с Кассой здоровья, например, центр оздоровления Corrigo. Но попасть на прием к психиатру все равно сложно, так как желающих слишком много, а врачей не хватает. Чтобы записаться на прием в Ахтме часто люди по несколько часов стоят на улице. RusDelfi выяснил, сколько психиатров работает в Ида-Вирумаа и почему такие проблемы с доступностью приема.