ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (993-й день) | Евросоюз начал работу над 15 пакетом санкций против России
Подводим итоги очередного дня войны.
Президент Финляндии Александр Стубб после телефонного разговора с Дональдом Трампом заявил, что избранный президент США серьезно настроен остановить российско-украинскую войну.
„Мы в Европе и во всем мире должны понять, что Дональд Трамп очень серьезно настроен на скорейшее достижение мирного соглашения. Между выборами и днем инаугурации есть окно возможностей для этих переговоров“, — сказал Стубб.
Евросоюз начал работу над 15 пакетом санкций против России, сообщило издание EUobserver со ссылкой на европейских дипломатов.
Страны союза начали направлять в Еврокомиссию национальные „списки пожеланий“ по санкциям. Ранее Politico писало, что страны Евросоюза планируют начать обсуждение нового пакета санкций против России в январе 2025 года, когда закончится мандат венгерского председательства в Совете ЕС. По словам собеседников издания, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использовал председательство своей страны, чтобы „свести на нет“ разговоры о санкциях.
Власти Украины разрабатывали свой „план победы“ с учетом того, что следующим президентом США станет республиканец Дональд Трамп, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
Два предложения в „плане победы“ подготовили специально для Трампа. Первое — замена некоторых американских войск в Европе украинцами после окончания войны. Второе — Украина поделится с западными партнерами важнейшими природными ресурсами.
Владимир Путин рассчитывает вернуть под контроль РФ территории в Курской области, занятые украинскими военными, к инаугурации Дональда Трампа, назначенной на 20 января 2025 года.
Об этом пишет британская The Telegraph. По мнению западных дипломатов, Путин попытается быстро освободить территорию в Курской области, занятую ВСУ в ходе наступления в августе, чтобы у России была более выгодная позиция в любых мирных переговорах.
Из-под завалов жилого дома в Кривом Роге, по которому ударила накануне российская ракета, извлекли тела троих детей, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
По данным „Украинской правды“, в результате удара погибли четыре человека — женщина и ее трое детей: мальчики 10 и двух лет и девочка, которой было два месяца.
Кандидат на должность главы дипломатии ЕС Кая Каллас призвала продолжить поддержку Украины и заявила о приоритетности этой задачи для Евросоюза.
Бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны Европейского Союза продолжать поддерживать Украину столько, сколько это потребуется в ее оборонительной войне против России. „Победа Украины - приоритет для всех нас“, - заявила Каллас во вторник, 12 ноября, на слушаниях в Европарламенте по утверждению ее кандидатуры на должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
По ее словам, в настоящее время ситуация на поле боя „очень сложная“. „Именно поэтому мы должны продолжать работать каждый день. Сегодня, завтра и так долго, как потребуется, и предоставлять Украине столько военной, финансовой и гуманитарной помощи, сколько необходимо“, - сказала Кая Каллас, добавив, что „это должно подкрепляться указанием на четкий путь вступления Украины в ЕС“.
Она подчеркнула, что Европа, поддерживая Украину, защищает свою безопасность и принципы, на которых основан ЕС, а также международный правопорядок.
NYT: Трамп сделает госсекретарем критика помощи Киеву Рубио.
Марко Рубио занимает позиции „ястреба“ во внешней политике. Он голосовал против предоставления США военной помощи Украине. Республиканец Дональд Трамп, избранный на пост 47-го президента США, планирует назначить на должность госсекретаря сенатора из Флориды Марко Рубио. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщила газета The New York Times со ссылкой на три информированных источника. Аналогичную информацию распространяют и другие СМИ: американский телеканал CBS, а также британская медиакомпания BBC.
Как рассказали собеседники NYT, Трамп еще может изменить свое мнение в последнюю минуту, но, судя по всему, он все же сделал ставку на Рубио, которого он рассматривал ранее как возможного кандидата на пост вице-президента.
Марко Рубио был избран в Сенат США в 2010 году. С тех пор он занимал позиции „ястреба“ во внешней политике, требуя, в частности, от Вашингтона жесткого курса в отношении Китая, Ирана, Кубы и Венесуэлы, напоминают журналисты.
Марко Рубио еще в 2014 году, после аннексии Россией Крыма, призывал отключить российские банки от международной системы платежных услуг SWIFT. В январе 2022 года, перед началом полномасштабной агрессии РФ против Украины, республиканец повторил свой призыв. Кроме того, он призвал в случае нападения России на Украину ввести персональные санкции против Владимира Путина и ряда других главных представителей российского руководства. В начале марта 2022-го Рубио вместе с другим сенатором-республиканцем, Часом Грэсли, предложил ввести широкие санкции против всех российских госпредприятий.
Что касается войны России против Украины, то в последнее время, как фиксируют наблюдатели, Марко Рубио все чаще поддерживает Трампа, повторяя, что эта война зашла в тупик. Хотя в прошлом Рубио жестко отзывался о России, ожидается, что он в случае назначения на пост главы Госдепа будет проводить вероятный план Трампа, осуществляя давление на Киев, принуждая его договариваться с Москвой и отказаться от вступления в НАТО, указывают авторы.
В недавних интервью Марко Рубио подчеркивал, что конфликт между Москвой и Киевом должен быть урегулирован путем переговоров и Киев не может рассчитывать на возвращение всей территории, оккупированной Россией. Республиканец также голосовал против дополнительной военной помощи Украине от США, напоминает BBC.
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