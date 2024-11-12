ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (993-й день) | Евросоюз начал работу над 15 пакетом санкций против России

Об этом пишет британская The Telegraph. По мнению западных дипломатов, Путин попытается быстро освободить территорию в Курской области, занятую ВСУ в ходе наступления в августе, чтобы у России была более выгодная позиция в любых мирных переговорах.

Владимир Путин рассчитывает вернуть под контроль РФ территории в Курской области, занятые украинскими военными, к инаугурации Дональда Трампа, назначенной на 20 января 2025 года .

Два предложения в „плане победы“ подготовили специально для Трампа. Первое — замена некоторых американских войск в Европе украинцами после окончания войны. Второе — Украина поделится с западными партнерами важнейшими природными ресурсами.

Власти Украины разрабатывали свой „план победы“ с учетом того, что следующим президентом США станет республиканец Дональд Трамп, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Страны союза начали направлять в Еврокомиссию национальные „списки пожеланий“ по санкциям. Ранее Politico писало, что страны Евросоюза планируют начать обсуждение нового пакета санкций против России в январе 2025 года, когда закончится мандат венгерского председательства в Совете ЕС. По словам собеседников издания, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использовал председательство своей страны, чтобы „свести на нет“ разговоры о санкциях.

Евросоюз начал работу над 15 пакетом санкций против России, сообщило издание EUobserver со ссылкой на европейских дипломатов.

„Мы в Европе и во всем мире должны понять, что Дональд Трамп очень серьезно настроен на скорейшее достижение мирного соглашения. Между выборами и днем инаугурации есть окно возможностей для этих переговоров“, — сказал Стубб.

По данным „Украинской правды“, в результате удара погибли четыре человека — женщина и ее трое детей: мальчики 10 и двух лет и девочка, которой было два месяца.

Кандидат на должность главы дипломатии ЕС Кая Каллас призвала продолжить поддержку Украины и заявила о приоритетности этой задачи для Евросоюза.

Бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны Европейского Союза продолжать поддерживать Украину столько, сколько это потребуется в ее оборонительной войне против России. „Победа Украины - приоритет для всех нас“, - заявила Каллас во вторник, 12 ноября, на слушаниях в Европарламенте по утверждению ее кандидатуры на должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

По ее словам, в настоящее время ситуация на поле боя „очень сложная“. „Именно поэтому мы должны продолжать работать каждый день. Сегодня, завтра и так долго, как потребуется, и предоставлять Украине столько военной, финансовой и гуманитарной помощи, сколько необходимо“, - сказала Кая Каллас, добавив, что „это должно подкрепляться указанием на четкий путь вступления Украины в ЕС“.

Она подчеркнула, что Европа, поддерживая Украину, защищает свою безопасность и принципы, на которых основан ЕС, а также международный правопорядок.

NYT: Трамп сделает госсекретарем критика помощи Киеву Рубио.

Марко Рубио занимает позиции „ястреба“ во внешней политике. Он голосовал против предоставления США военной помощи Украине. Республиканец Дональд Трамп, избранный на пост 47-го президента США, планирует назначить на должность госсекретаря сенатора из Флориды Марко Рубио. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщила газета The New York Times со ссылкой на три информированных источника. Аналогичную информацию распространяют и другие СМИ: американский телеканал CBS, а также британская медиакомпания BBC.