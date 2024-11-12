Кто есть кто в новой администрации Трампа

Ожидается, что во время второго срока правления Трампа большинство важных должностей займут преданные ему люди из Республиканской партии, которую президент трансформировал так, как хотел. Кроме того, в новой администрации прослеживается характерный „домашний“ колорит: большинство назначенцев - из Флориды, где Трамп живет, а также из его родного штата Нью-Йорк.

Сьюзан Уайлс возглавит администрацию президента

Первый высокий пост в администрации Трампа займет 67-летняя Сьюзан Уайлс, политический консультант и стратег из Флориды, пользующаяся высоким авторитетом в партии и являющаяся одним из двух менеджеров успешной избирательной кампании Трампа. Уайлс станет главой администрации Белого дома - первой женщиной на этом посту. Она будет руководить президентской администрацией, контролировать ее работу и определять политическую повестку дня президента. По сути, это самый главный советник главы Белого дома по всем вопросам политики.

На протяжении всей своей карьеры Уайлс действовала из-за кулис, занимаясь продвижением кандидатов. Как и многие политконсультанты, она избегала внимания общественности, за что получила от избранного президента прозвище „ледяная малышка“ - предположительно в связи со своей репутацией и склонностью избегать публичных выступлений.

А репутация у Уайлс серьезная. Ей многие ставят в заслугу то, что именно она удержала Трампа от резких шагов и заявлений и что его поведение в ходе последней президентской кампании было самым дисциплинированным с 2016 года. Можно предположить, что и на своем новом посту Уайлс будет поддерживать в администрации Белого дома такую же жесткую дисциплину.

В 2016 и 2020 годах Сьюзан Уайлс руководила во Флориде избирательной кампанией Трампа, а в 2010 году привела к победе на губернаторских выборах в этом штате Рика Скотта. Сейчас после своего переизбрания в Сенат у Скотта все шансы стать лидером республиканского большинства в верхней палате Конгресса.

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