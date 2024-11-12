„Поставить на Петровской площади автобус у погранпункта, чтобы не мерзнуть“ — предлагает финн руководству Нарвы(4)
Житель Финляндии Александр Шнайдер письменно обратился в Нарвскую горуправу с предложением разместить на Петровской площади автобус, в котором пересекающие границу могли бы укрыться от непогоды, зарядить свои телефоны и попить кофе, сообщает gazeta.ee.
Инициатива эта гуманитарно-коммерческая. Предполагается взимать с пользователей услуги определенную плату (точные расценки пока не определены, но могут составлять до 10 евро в час). При этом клиентам помимо теплого и удобного места в автобусе, будут предлагаться горячие напитки, простые закуски (орехи, печенье и т.д), причем, все это будет входить в стоимость услуги. Также рассматривается возможность предоставления ночлега в автобусе для тех, кто не успел перейти границу до ее закрытия.
„Каждый, кто хоть раз стоял в очереди на границе, знает, насколько изнурительным может быть этот процесс. Я сам неоднократно сталкивался с этим — часами ожидания на холоде, в непредсказуемую осеннюю или зимнюю погоду, когда усталость и дискомфорт становятся невыносимыми. Однажды я простоял семь часов, не успел пройти до закрытия и следующим утром простоял ещё четыре часа. Это довольно утомительно даже для меня, молодого и здорового мужчины в расцвете сил. Но ещё труднее приходится пожилым людям, семьям с детьми и людям с ограниченными возможностями. Для них это ожидание становится сильнейшим диким стрессом, все об этом говорят. Ожидание, которое может подорвать здоровье и вызвать серьезное физическое и эмоциональное истощение. Именно так родилась идея моего проекта — сделать этот опыт легче и комфортнее“, – пишет Александр Шнайдер в своем официальном обращении.
Журналисту Александр рассказал, что это частная инициатива: „Сам я вынужден пересекать границу примерно раз в четыре месяца. Однако летом пришлось ездить гораздо чаще. В последний раз поездка получилась очень утомительной. Не все путешественники обладают средствами для того, чтобы переночевать в гостинице, давайте трезво смотреть на вещи. Для них, в такую погоду, было бы большим подспорьем, если бы ночные часы можно было бы переждать в тепле“, – говорит Шнайдер.
По его прикидкам, стоимость ночлега в автобусе могла бы составлять примерно 15 евро, что гораздо меньше стоимости комнаты в отеле.
После тестового периода (если проект удастся согласовать с властями Нарвы) Шнайдер предполагает также ввести онлайн-регистрацию для облегчения планирования путешествия, а при необходимости увеличить количество автобусов.
Вице-мэр города Олег Карпиков никаких правовых или бюрократических преград к реализации такого проекта пока не видит.
„Предложение только поступило к нам, но мы уже зарегистрировали его обсуждение на комиссию по городскому хозяйству. Оно должно быть рассмотрено на следующей неделе. Там есть нюансы, конечно. Инициатор планирует брать с людей деньги, и нам надо рассмотреть эти суммы, обязательное наличие туалета в автобусе и другие детали“, – отметил Карпиков.
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