Лишенная литовского гражданства фигуристка Дробязко в суде: „Участие в шоу в Сочи - не поддержка России“
Президент Литвы Гитанас Науседа в сентябре 2023 года подписал декрет, которым упразднил литовское гражданство, предоставленное фигуристке Маргарите Дробязко в порядке исключения, сообщал литовский портал Delfi. Фигуристка направила жалобу на лишение ее гражданства в суд.
„Мы очень долго ждали этого заседания и наконец дождались, надо сказать, что сделали это за три недели до родов, поэтому мне сегодня сложно сформулировать свои мысли“, - сказала Дробязко журналистам на удаленной пресс-конференции во вторник, 12 ноября, перед началом слушания.
В жалобе Дробязко, которую озвучил председатель суда Гедиминас Ужубалис, фигуристка заявила, что не согласна с утверждением, что она публично поддерживает страну, которая представляет угрозу безопасности Литвы, пишет lrt.lt.
В сентябре прошлого года президент Литвы Гитанас Науседа лишил фигуристку литовского гражданства. По словам литовских чиновников, приведенные в письме фигуристки доводы о том, что она якобы „несла свет культуры и добра“, не отражают действительности, поскольку ее выступления использовались для формирования общественного мнения во враждебной стране.
„Те аргументы госпожи Дробязко о том, что она несет свет культуры и добра, для меня с трудом сочетаются с тем „светом“, который российские солдаты несут своими сапогами на территории Украины“, - говорил ранее Науседа.
Согласно Закону о гражданстве, человек теряет литовское гражданство, полученное в порядке исключения, если его действия угрожают интересам безопасности Литвы или если он публично выражает поддержку государству, которое угрожает интересам безопасности Литвы, других государств-членов Европейского Союза или их союзников.
Власти Литвы утверждают, что Дробязко поддерживает тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой, женой пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова. Евросоюз и США ввели санкции в отношении Навки.
Фигуристка подтвердила, что знакома с Навкой с 15 лет и знает, кто ее муж. „Я не понимаю, какое отношение это имеет к ледовым шоу и нашему участию в этих мероприятиях“, - сказала она.
В суде Маргарита Дробязко уклонилась от выражения своей позиции по поводу войны, развязанной Россией в Украине.
„Я думаю, что у каждого человека есть определенная позиция, но каждый человек имеет право не высказывать ее публично“, - заявила фигуристка через переводчика во время судебного заседания во вторник, передает портал lrt.lt.
Дробязко родилась в Москве, но после распада СССР выступала за Литву вместе с Повиласом Ванагасом. Они являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2000 года в танцах на льду.
Дробязко получила гражданство Литвы в порядке исключения в 1993 году для выступления на Олимпийских играх.
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