Лишенная литовского гражданства фигуристка Дробязко в суде: „Участие в шоу в Сочи - не поддержка России“

„Мы очень долго ждали этого заседания и наконец дождались, надо сказать, что сделали это за три недели до родов, поэтому мне сегодня сложно сформулировать свои мысли“, - сказала Дробязко журналистам на удаленной пресс-конференции во вторник, 12 ноября, перед началом слушания.

В жалобе Дробязко, которую озвучил председатель суда Гедиминас Ужубалис, фигуристка заявила, что не согласна с утверждением, что она публично поддерживает страну, которая представляет угрозу безопасности Литвы, пишет lrt.lt.

В сентябре прошлого года президент Литвы Гитанас Науседа лишил фигуристку литовского гражданства. По словам литовских чиновников, приведенные в письме фигуристки доводы о том, что она якобы „несла свет культуры и добра“, не отражают действительности, поскольку ее выступления использовались для формирования общественного мнения во враждебной стране.

„Те аргументы госпожи Дробязко о том, что она несет свет культуры и добра, для меня с трудом сочетаются с тем „светом“, который российские солдаты несут своими сапогами на территории Украины“, - говорил ранее Науседа.

Согласно Закону о гражданстве, человек теряет литовское гражданство, полученное в порядке исключения, если его действия угрожают интересам безопасности Литвы или если он публично выражает поддержку государству, которое угрожает интересам безопасности Литвы, других государств-членов Европейского Союза или их союзников.

Власти Литвы утверждают, что Дробязко поддерживает тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой, женой пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова. Евросоюз и США ввели санкции в отношении Навки.

Фигуристка подтвердила, что знакома с Навкой с 15 лет и знает, кто ее муж. „Я не понимаю, какое отношение это имеет к ледовым шоу и нашему участию в этих мероприятиях“, - сказала она.

В суде Маргарита Дробязко уклонилась от выражения своей позиции по поводу войны, развязанной ​​Россией в Украине.