В Китае автомобиль въехал в толпу людей. Погибли 35 человек, десятки пострадали

Еще 43 человека получили ранения, передает „Медуза“.

Инцидент произошел 11 ноября рядом со спортивным центром. За рулем автомобиля находился 62-летний мужчина. Он был задержан при попытке скрыться. В настоящее время он находится в больнице в состоянии комы из-за ранений, нанесенных самому себе. Как уточняет South China Morning Post, мужчина пытался покончить с собой.

BBC News сообщает, что, по предварительным данным, мужчина решил наехать на толпу людей из-за недовольства результатами имущественного спора после развода.

По словам очевидца, в тот момент в районе спортивного центра собралось несколько групп людей, которые совершали там прогулку. Среди пострадавших много пожилых людей, подростков и детей.

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