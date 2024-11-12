ОТ РЕДАКЦИИ | Обычный житель не залатает дыру в госбюджете, банки могли бы помочь(1)
Разумной альтернативой автоналогу, который беспокоит многих автомобилистов, мог бы стать налог на прибыль банков, который помог бы наполнить государственный бюджет и поддержать экономику.
К концу 2024 года кажется, что большинство жителей Эстонии уже смирилось с грядущим налогом на автомобили. У автодилеров сейчас горячие дни, так как люди стремятся приобрести новый автомобиль до введения регистрационного сбора. По закону этот сбор нужно будет уплатить в любом случае, но те, кто успеют совершить покупку еще в этом году, получат более выгодные условия, чем те, кто приобретет автомобиль после 1 января.
Автодилеры, безусловно, рады такому спросу, и рост внутреннего потребления немного поддерживает нашу ослабленную экономику. Однако, как говорится, не все так однозначно с автомобильным налогом и изменениями в налоговой политике правительства. Давайте для начала вернемся немного назад. 12 июня 2024 года Рийгикогу принял закон о налоге на транспортные средства. Согласно этому закону, начиная с 2025 года владельцы транспортных средств обязаны ежегодно уплачивать налог на транспортное средство, а также единовременный регистрационный сбор. Государство рассчитывает, что новый закон увеличит доходы на 200-230 миллионов евро в год. Сначала налог на транспортное средство будет взиматься только с транспортных средств, значащихся в регистре. Начиная с 1 января 2027 года налог также распространяется на транспортные средства, временно удаленные из регистра или приостановленные в регистре. Те транспортные средства, которые в регистре не числятся, но физически существуют, будут фактически считаться незаконными.
Экономика Латвии и Литвы растет, а поступления от банковского налога увеличиваются. Тем временем экономика Эстонии по-прежнему находится в застое.
Напомним уважаемым читателям, что у автомобильного налога была реальная альтернатива в виде налога на прибыль банков, однако правительство Каи Каллас отказалось от него после встречи с представителями банков. Видимо, эти люди были убедительнее, чем простые жители Эстонии. Латвия и Литва, например, выбрали другой путь и ввели налог на прибыль банков. Политики из Партии реформ и лоббисты интересов банков предостерегали, что это станет серьезной ошибкой, однако в реальности все оказалось иначе: экономика Латвии и Литвы растет, а поступления от банковского налога увеличиваются. Тем временем экономика Эстонии по-прежнему находится в застое.
Для автомобильного налога и значительного увеличения налоговой нагрузки на обычных граждан существует альтернатива или, по крайней мере, смягчающие меры. Налоговые повышения, вступающие в силу в 2025 году, поставят многих жителей Эстонии в трудное положение. Люди еще не оправились от значительного роста цен и инфляции, в сложной ситуации находятся и наши предприниматели, страдает малый и средний бизнес, закрываются кафе и магазины.
В налогообложении банковских прибылей нет ничего страшного или необычного. Можно долго рассуждать и спорить о справедливости налога на прибыль банков, если бы он касался прибылей, полученных от рискованных решений и инвестиций банков, но в основном речь идет о доходах, которые иностранные банки, чьи филиалы находятся в Эстонии, получают благодаря росту Euribor. Было бы правильнее через налоги направлять часть этих средств обратно на укрепление эстонской экономики посредством новых инвестиций. Несправедливо, что обычные жители Эстонии должны в одиночку латать дыры в государственном бюджете. Пусть и банки помогают нашему государству в трудные времена.
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