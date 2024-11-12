ОТ РЕДАКЦИИ | Обычный житель не залатает дыру в госбюджете, банки могли бы помочь

К концу 2024 года кажется, что большинство жителей Эстонии уже смирилось с грядущим налогом на автомобили. У автодилеров сейчас горячие дни, так как люди стремятся приобрести новый автомобиль до введения регистрационного сбора. По закону этот сбор нужно будет уплатить в любом случае, но те, кто успеют совершить покупку еще в этом году, получат более выгодные условия, чем те, кто приобретет автомобиль после 1 января.

Автодилеры, безусловно, рады такому спросу, и рост внутреннего потребления немного поддерживает нашу ослабленную экономику. Однако, как говорится, не все так однозначно с автомобильным налогом и изменениями в налоговой политике правительства. Давайте для начала вернемся немного назад. 12 июня 2024 года Рийгикогу принял закон о налоге на транспортные средства. Согласно этому закону, начиная с 2025 года владельцы транспортных средств обязаны ежегодно уплачивать налог на транспортное средство, а также единовременный регистрационный сбор. Государство рассчитывает, что новый закон увеличит доходы на 200-230 миллионов евро в год. Сначала налог на транспортное средство будет взиматься только с транспортных средств, значащихся в регистре. Начиная с 1 января 2027 года налог также распространяется на транспортные средства, временно удаленные из регистра или приостановленные в регистре. Те транспортные средства, которые в регистре не числятся, но физически существуют, будут фактически считаться незаконными.

Экономика Латвии и Литвы растет, а поступления от банковского налога увеличиваются. Тем временем экономика Эстонии по-прежнему находится в застое.