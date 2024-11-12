Полиция задержала мужчину, который выманивал у жителей Ида-Вирумаа деньги

Первый контакт с людьми происходил по телефону. Для начала потерпевшим звонили люди, представлявшиеся представителями оператора связи или Smart-ID, которые сообщали, что необходимо продлить договор. После этого звонок прерывался и новый звонок поступал из банка, в котором заявляли, что предыдущий звонок был от мошенников. Представлявшиеся работниками банка люди давали потерпевшим наставления и по их рекомендации заключались подозрительные договоры, менялись банковские лимиты, переводились деньги на чужие счета и передавались наличные деньги из рук в руки якобы представителям банка.

По словам начальника криминального бюро Идаской префектуры Райнета Юузе, за два месяца мужчине вместе с соучастниками удалось выманить у жителей Ида-Вирумаа более 80 000 евро. „Его задача заключалась в получении от людей денег и доставке этих денег другим соучастникам. В четырех случаях он притворялся работником банка, который встречался с потерпевшими лично и которому люди передавали наличные. В трех случаях мужчина снимал из банкомата деньги, которые мошенники уже выманили уже потерпевших“, – пояснил начальник криминального бюро.

„Организаторы преступлений всё активнее ищут себе соучастников среди местных жителей, которые помогали бы им воплощать мошенничества. По данным полиции мужчину завербовали через социальные сети и руководили им из-за границы. Подозреваемый в преступлении 20-летний мужчина получал часть от полученных мошенническим путем денег. С наличных денег, снятых в банкомате, он получал 5%, а с полученных при личной встрече с потерпевшими денег его доля составляла 8%. Таким образом он заработал тысячи евро преступного дохода“, – рассказал Юузе.

Полиция просит сообщать о подозрительных объявлениях о вакансиях и попытках вербовки на электронную почту ida.vihje@politsei.ee .