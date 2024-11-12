Врач: лишний вес и влечение к сладкому могут указывать на угрозу для здоровья, которую часто не замечают
Инсулинорезистентность —угроза, которая часто может оставаться незамеченной на протяжении многих лет, но при этом наносить ущерб различным системам организма. Это состояние в значительной степени связано с ожирением, высоким давлением, проблемами с холестерином, тревожностью, бесплодием, остеопорозом, а также с раком и заболеваниями мозга, такими как болезнь Альцгеймера.
Инсулин — это гормон, вырабатываемый поджелудочной железой, который помогает переносить сахар (глюкозу) из крови в клетки, где он используется для производства энергии. Инсулинорезистентность — это состояние, при котором клетки тела не реагируют на инсулин так, как должны. Когда клетки становятся нечувствительными к инсулину, уровень сахара в крови остается высоким, что заставляет организм производить еще больше инсулина. Со временем эта нагрузка истощает поджелудочную железу и приводит к диабету 2 типа и множеству других проблем со здоровьем.