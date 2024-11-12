Мнение
12.11.2024, 19:04

Врач: лишний вес и влечение к сладкому могут указывать на угрозу для здоровья, которую часто не замечают

 
Сергей Саади
Одна из основных причин развития инсулинорезистентности — избыточный вес, особенно накопление жира в области живота.
Одна из основных причин развития инсулинорезистентности — избыточный вес, особенно накопление жира в области живота.
ФОТО: Shutterstock

Инсулинорезистентность —угроза, которая часто может оставаться незамеченной на протяжении многих лет, но при этом наносить ущерб различным системам организма. Это состояние в значительной степени связано с ожирением, высоким давлением, проблемами с холестерином, тревожностью, бесплодием, остеопорозом, а также с раком и заболеваниями мозга, такими как болезнь Альцгеймера.

Инсулин — это гормон, вырабатываемый поджелудочной железой, который помогает переносить сахар (глюкозу) из крови в клетки, где он используется для производства энергии. Инсулинорезистентность — это состояние, при котором клетки тела не реагируют на инсулин так, как должны. Когда клетки становятся нечувствительными к инсулину, уровень сахара в крови остается высоким, что заставляет организм производить еще больше инсулина. Со временем эта нагрузка истощает поджелудочную железу и приводит к диабету 2 типа и множеству других проблем со здоровьем.

Одной из основных причин развития инсулинорезистентности является избыточный вес, особенно накопление жира в области живота, который называется висцеральным жиром. Висцеральный жир — это не просто ткань, хранящая энергию, но и активный орган, который производит воспалительные вещества, ухудшающие способность клеток реагировать на инсулин. Из-за этого уровень сахара в крови и инсулина повышается, что, в свою очередь, приводит к порочному кругу ожирения и инсулинорезистентности.

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