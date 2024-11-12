Врач: лишний вес и влечение к сладкому могут указывать на угрозу для здоровья, которую часто не замечают

Инсулин — это гормон, вырабатываемый поджелудочной железой, который помогает переносить сахар (глюкозу) из крови в клетки, где он используется для производства энергии. Инсулинорезистентность — это состояние, при котором клетки тела не реагируют на инсулин так, как должны. Когда клетки становятся нечувствительными к инсулину, уровень сахара в крови остается высоким, что заставляет организм производить еще больше инсулина. Со временем эта нагрузка истощает поджелудочную железу и приводит к диабету 2 типа и множеству других проблем со здоровьем.