„Не дают спать по нескольку дней, заставляют срезать татуировки“. Фильм Евгении Чириковой „Узники“ рассказывает о пытках россиян над украинцами

19 сентября 2024 года в российском плену умерла 27-ми летняя украинская журналистка Виктория Рощина. За год до этого она была похищена российскими силовиками с оккупированной территории Украины. Виктория умерла на этапе, после страшной пыточной тюрьмы в Таганроге“ - такими словами Евгении Чириковой начинается фильм „Узники“.

В основе первой серии фильма – три истории, рассказанные родственниками украинских гражданских узников: матери, у которой ФСБ забрала сына, жены, у которой отняли мужа, и молодой девушки, оставленной российской оккупацией без обоих родителей.

Евгения отмечает, что поводом для похищения стать может стать что угодно – от фото российской техники или украинского флага в телефоне до разговора на украинском языке. По оценкам украинских правозащитников, в российских тюрьмах сейчас находится как минимум 7000 гражданских украинских узников, это в пять раз больше, чем всех признанных политзаключенных в России. Сколько тысяч гражданских украинских узников остались по пыточным тюрьмам на оккупированных территориях не знает никто.

Первая героиня фильма Татьяна Омельяненко, ее сын Дамиан находился в Бердянске в феврале 2022 года. Татьяна рассказывает, что Бердянск, Приморск, Мелитополь, Васильевка, Токмак были оккупированны за три дня. Российские войска заходили из Крыма и захватили эти территории. Ее сын Дамиан не сумел выехать, так как у него есть татуировки, которые могли не понравится захватчикам. Дамиан опасался, что не пройдет фильтрацию. Дамиан исчез и Татьяна не могла дозвониться до сына.

О Дамиане даже вышел сюжет в российском телевидении, где его называют „украинским нацистом“.

„Россияне раздели его, показывали его татуировки, рассказывали, что он нацист, его тело было в ссадинах. Сына избивали, бросали в камеру, а на следующий день все продолжалось“, говорит Татьяна.