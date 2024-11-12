„Не дают спать по нескольку дней, заставляют срезать татуировки“. Фильм Евгении Чириковой „Узники“ рассказывает о пытках россиян над украинцами
Евгения Чирикова, российская гражданская активистка, арестованная заочно в России по статье терроризм за помощь Украине, и ее команда медиа-проекта Активатика выпустили фильм о гражданских украинских узниках, которые были схвачены российскими силовиками на оккупированных территориях и отправлены в тюрьмы на пытки. RusDelfi узнал подробности.
19 сентября 2024 года в российском плену умерла 27-ми летняя украинская журналистка Виктория Рощина. За год до этого она была похищена российскими силовиками с оккупированной территории Украины. Виктория умерла на этапе, после страшной пыточной тюрьмы в Таганроге“ - такими словами Евгении Чириковой начинается фильм „Узники“.
В основе первой серии фильма – три истории, рассказанные родственниками украинских гражданских узников: матери, у которой ФСБ забрала сына, жены, у которой отняли мужа, и молодой девушки, оставленной российской оккупацией без обоих родителей.
Евгения отмечает, что поводом для похищения стать может стать что угодно – от фото российской техники или украинского флага в телефоне до разговора на украинском языке. По оценкам украинских правозащитников, в российских тюрьмах сейчас находится как минимум 7000 гражданских украинских узников, это в пять раз больше, чем всех признанных политзаключенных в России. Сколько тысяч гражданских украинских узников остались по пыточным тюрьмам на оккупированных территориях не знает никто.
Первая героиня фильма Татьяна Омельяненко, ее сын Дамиан находился в Бердянске в феврале 2022 года. Татьяна рассказывает, что Бердянск, Приморск, Мелитополь, Васильевка, Токмак были оккупированны за три дня. Российские войска заходили из Крыма и захватили эти территории. Ее сын Дамиан не сумел выехать, так как у него есть татуировки, которые могли не понравится захватчикам. Дамиан опасался, что не пройдет фильтрацию. Дамиан исчез и Татьяна не могла дозвониться до сына.
О Дамиане даже вышел сюжет в российском телевидении, где его называют „украинским нацистом“.
„Россияне раздели его, показывали его татуировки, рассказывали, что он нацист, его тело было в ссадинах. Сына избивали, бросали в камеру, а на следующий день все продолжалось“, говорит Татьяна.
Дамиана принуждали взять российский паспорт, а так же записали видео, где он признается в сотрудничестве с ВСУ и ряде террористических актов. После этого 22 июня 2022 года его отпустили, однако выехать с оккупированных территорий он не смог, а 16 ноября 2022 года Дамиан исчез.
„Обычно украинцев содержат отдельно от российских заключенных. Есть специальная пыточная тюрьма СИЗО-2 для украинцев в Таганроге. Это та тюрьма, после которой погибла Виктория Рощина. Это та тюрьма, про которую правозащитники говорят, что пытки там - обычная рутина, а украинцы, которых удалось обменять после этой тюрьмы, утверждают, что средний вес мужчины при росте 180, составляет всего 40 килограмм. Именно в этой страшной пыточной тюрьме оказался Дамиан Омельяненко“, говорит Евгения Чирикова.
Другие герои фильма так же являются свидетелями страшных пыток, которым россияне подвергают украинцев. Многие из них до сих пор ничего не знают о судьбах своих родных.
„Похищение и пытки гражданских лиц на оккупированных территориях являются геноцидом . Вот почему именно сейчас, когда Украину пытаются склонить к „миру“ с Россией так важно говорить о гражданских украинских узниках. Необходимо поднимать эту тему на самом высоком уровне и организовывать показ и обсуждения фильма в парламентах Европы , в ПАСЕ, Европарламенте“, подчеркивает Евгения Чирикова.
Фильм доступен по ССЫЛКЕ.
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