12.11.2024, 12:50
Снова COVID? В Нарвской больнице ограничили посещение пациентов из-за роста заболевания
ФОТО: | Delfi Meedia
Нарвская больница в связи с широким распростарнением COVID-19 ввела ограничения на посещение пациентов, которые находятся на лечении в отделении сестринской помощи.
„Посещение тяжелых пациентов - по договоренности с дежурным персоналом и во время работы старшей сестры - со старшей сестрой“, - сообщает руководство больницы на официальном сайте, без уточнения статистики заболевания.
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