Снова COVID? В Нарвской больнице ограничили посещение пациентов из-за роста заболевания

„Посещение тяжелых пациентов - по договоренности с дежурным персоналом и во время работы старшей сестры - со старшей сестрой“, - сообщает руководство больницы на официальном сайте, без уточнения статистики заболевания.

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