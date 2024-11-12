МНЕНИЕ | Трамп и Беларусь: проклятие или благословение?

Лукашенко не скрывает своего восхищения Трампом и предвкушает „перезагрузку“ американо-белорусских отношений. Позняк и Усов видят в Трампе борца с „политическим злом“, политика которого будет содействовать „победе свободы и демократии“ в Беларуси. Тихановская уповает на то, что политика США в отношении Беларуси кардинально не изменится.

На фоне пафоса Лукашенко и Позняка поздравление главы Объединенного переходного кабинета Беларуси Светланы Тихановской выглядит весьма сдержанно. Она отдельно отметила, что у американцев - в отличие от белорусов - есть возможность участвовать в свободных и демократических выборах, заявила о контактах с окружением Трампа и подчеркнула, что белорусские демократические силы рассчитывают на дальнейшую поддержку со стороны Вашингтона .

Белорусская государственная пропаганда восторженно восприняла победу Трампа, но радость по поводу этого события, впрочем, наблюдалась и среди отдельных оппонентов режима Лукашенко. Лидер движения „Вольная Беларусь“ Зенон Позняк , который и ранее открыто заявлял о своих симпатиях к республиканскому кандидату, и его соратник Павел Усов заявили в своем поздравлении об „исторической миссии противостояния с политическим злом“, которую взял на себя Трамп, и выразили надежду, что его триумф „приведет к сдерживанию агрессивного авторитаризма, к победе свободы и демократии в тех общества, которые страдают от войны и тирании“.

Белорусские политики оперативно отреагировали на триумф Трампа, а Александр Лукашенко и вовсе стал одним из первых мировых лидеров, заявивших о победе республиканца. Примечательно, что сделал он это еще до обращения Трампа к нации. Официальный Минск не ограничился сухой констатацией факта и отправил победителю выборов поздравление , в котором победа республиканца была названа „личным подвигом“, совершенным „во имя Америки и ее граждан“. Более того, Лукашенко, стремясь польстить Трампу, пожелал избранному президенту „метких политических решений, которые сделают Америку снова великой“.

Убедительная победа республиканского кандидата Дональда Трампа на президентских выборах в США стала одной из главных новостей 2024 года, будет иметь огромное значение для всего мира и непременно окажет влияние (пусть скорее и косвенное) на ситуацию в Беларуси.

Оправданы ли эти надежды? Чего следует ожидать Беларуси от второго президентского срока Трампа?

Почему Лукашенко восхищается Трампом?

Александр Лукашенко уважительно и почтительно высказывается о Владимире Путине и других коллегах-автократах, а вот добрые слова о лидерах демократических стран от него обычно не услышишь. Редким исключением является американец Дональд Трамп. Еще задолго до президентских выборов в США Лукашенко, рассуждая о Трампе и его инициативах, не скупился на похвалу республиканца. В последние месяцы тон хотя и стал более сдержанным, но правитель и его пропагандистский аппарат все своим видом давали понять, что делают ставку на возвращение Трампа в Белый дом.

После победы Трампа Минск, который, как правило, координирует свои внешнеполитические действия с Москвой, даже не стал дожидаться официальной реакции Кремля, демонстрировавшего показное равнодушие к результатам выборов в США, и спешно поздравил Трампа. Не исключено, что в ближайшее время могут последовать и дополнительные политические жесты с целью завоевать доверие новой американской администрации. Одним из таких шагов могло бы стать освобождение политзаключенного, гражданина США Юрия Зенковича, на возможность которого прозрачно намекали белорусские власти.

Лукашенко импонируют личность Трампа, его характер и политический стиль. С новым президентом в Минске связывают надежду на улучшение двухсторонних отношений, отмену санкций (или по крайней мере санкционные послабления), прекращение войны в Украине (с учетом пожеланий и интересов режима Лукашенко), а также прекращение поддержки белорусских демократических сил - одного из столпов белорусской политики демократической администрации Джо Байдена. Основание для этих надежд дает и относительно позитивный опыт сотрудничества с Трампом во время его первого срока, когда в столице Беларуси побывали тогдашние помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон (2019 год) и госсекретарь Майк Помпео (2020 год).